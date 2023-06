Casino e GPA, Boletim Focus, tensão na Rússia e o que mais move o mercado

Investidores brasileiros iniciam esta semana à espera da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), formado pelos ministros da Fazenda e Planejamento e pelo presidente do Banco Central. A expectativa é de que possa ter mudança no regime de metas de inflação.

Parte significativa do mercado tem visto essa possibilidade com bastante cautela, já que um eventual afrouxamento das metas poderia elevar a expectativa de inflação futura, mesmo que facilitasse o corte de juros no curto prazo — o que já é amplamente esperado para o segundo semestre.

As bolsas internacionais caem nesta segunda-feira com investidores avaliando os desdobramentos da rebelião do grupo paramilitar Wagner contra o governo russo. Os futuros americanos e as bolsas europeias apresentam uma leve queda nesta manhã. Na Ásia, os principais índices fecharam no negativo.

Boletim Focus

Até a última edição do boletim Focus, as expectativas de inflação vinham em queda, com economistas também reduzindo o consenso para a taxa de juros deste e dos próximos anos.

O Focus que será divulgado nesta segunda-feira, 26, passará a incorporar o comunicado da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), considerado mais duro que o esperado por não sinalizar claramente que já há espaço para começar a cortar juros.

Investidores ainda divergem se o início do ciclo de cortes será em agosto ou somente na reunião de setembro. Economistas esperam ter mais pistas nesta terça-feira, 27, quando será divulgada a ata da reunião do Copom.

Casino e GPA

A empresa francesa Casino anunciou nesta segunda-feira, 26, que pretende vender suas filiais sul-americanas, o brasileiro Grupo Pão de Açúcar (GPA) e o colombiano Éxito, em um esforço para reduzir sua dívida e garantir a sustentabilidade econômica.

Esta é uma das medidas anunciadas publicamente para "reforçar a liquidez" e garantir uma "estrutura de capital perene" do grupo, que fechou 2022 com uma dívida de 6,4 bilhões de euros (33,3 bilhões de reais).

O grupo Casino, que anunciou na semana passada a venda de sua participação de 11,7% na rede atacadista brasileira Assaí por 403 milhões de euros (2,11 bilhões de reais), não divulgou uma data precisa para as vendas do GPA e do Éxito. As atividades na América Latina representaram um faturamento de 17,8 bilhões de euros (92,7 bilhões de reais) em 2022, pouco mais de metade do total do grupo no ano: € 33,6 bilhões (R$ 174,9 bilhões).

Tensão na Rússia

No sábado, um acordo entre os mercenários e Putin foi costurado com ajuda do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, mas investidores temem o efeito da tensão no país sobre os ativos do setor de energia. Os preços globais do petróleo subiram com o receio de escassez do produto com a revolta armada na Rússia. Os ganhos foram reduzidos com o acordo para o fim do conflito.

Último pregão da Bolsa

O Ibovespa fechou em queda na sexta-feira, 23, tendo como pano de fundo o tom negativo do mercado internacional. No entanto, acumulou mais uma alta semanal, pela nona vez consecutiva.

Dólar na sexta-feira

O dólar fechou em alta de 0,12% a R$4,777 na sexta-feira. A moeda americana bateu a máxima de R$4,807. Na semana, moeda caiu 0,86%.