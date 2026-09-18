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Casas Bahia marca assembleia com acionistas sobre recuperação judicial de R$ 17 bi

Acionistas votarão pedido de RJ, mudanças no conselho e atualização do capital social da varejista

Casas Bahia: conselho ficará com cinco integrantes após duas renúncias. (Divulgação/Divulgação)

Casas Bahia: conselho ficará com cinco integrantes após duas renúncias. (Divulgação/Divulgação)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09h42.

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O Grupo Casas Bahia marcou para o dia 19 de outubro a assembleia que vai colocar nas mãos dos acionistas a confirmação do pedido de recuperação judicial (RJ) apresentado pela varejista em agosto. A reunião, marcada para as 11h (horário de Brasília), também vai tratar da composição do conselho e da atualização do capital social.

Os investidores terão de ratificar o pedido de RJ apresentado pela Casas Bahia e algumas de suas subsidiárias em 16 de agosto, na Justiça de São Paulo. A assembleia será realizada de forma totalmente digital.

Os acionistas também vão votar uma autorização para que a administração continue tomando as medidas necessárias para levar adiante o processo. Atos que já tenham sido praticados pela companhia para esse fim até a assembleia também serão submetidos à ratificação.

A empresa pediu RJ para reestruturar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas, diante da piora de sua situação financeira. A companhia apontou juros elevados, crédito mais restrito, aumento dos custos financeiros e pressão sobre o consumo e o capital de giro entre os fatores que agravaram a crise.

No fim de agosto, a Justiça de São Paulo concedeu ao grupo uma proteção de seis meses contra ações e execuções de credores, o chamado "stay period", contado a partir de 19 de agosto.

Conselho terá cinco integrantes

A reunião também vai formalizar mudanças no conselho de administração depois das renúncias de Jackson Medeiros de Farias Schneider e Rogério Paulo Calderón Peres, ocorridas em agosto.

Com as saídas, o colegiado fica com cinco integrantes: Renato Carvalho do Nascimento, André Luiz Helmeister, Claudia Quintella Woods, Fernando Alcantara de Figueredo Beda e Raphael Oscar Klein. Essa composição já aparece na ata da reunião do conselho realizada em 16 de setembro.

Os acionistas também deverão eleger um novo membro efetivo para o conselho fiscal e seu respectivo suplente.

Capital social será atualizado

Outro item da pauta é a atualização do estatuto da Casas Bahia para refletir os aumentos de capital realizados em julho. Com a mudança, o documento passará a registrar um capital social de R$ 7,13 bilhões, dividido em cerca de 1,01 bilhão de ações.

O edital prevê a alteração do artigo 5º do estatuto para incorporar o aumento de capital aprovado pelo conselho em julho e, depois, a consolidação do documento com a nova redação.

A assembleia visa reunir algumas das principais mudanças pelas quais a Casas Bahia tem passado desde que entrou em RJ. O edital foi divulgado na noite de quinta-feira, 17 de setembro.

Acompanhe tudo sobre:Casas BahiaRecuperação Judicial

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