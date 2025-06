Casas Bahia: Mapa Capital pode assumir controle da varejista e ação volta a cair

As ações da Casas Bahia (BHIA3) tiveram uma leve trégua na sessão de ontem, mas voltam a cair nesta sexta-feira, 27. A companhia pode ter um novo acionista majoritário, a Mapa Capital. A gestora assinou um memorando de entendimento com Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) para assumir debêntures da varejista que estavam em poder dessas instituições financeiras.

A Mapa tem intenção de converter esses títulos de dívida em ações ordinárias da Casas Bahia.

A conversão depende de aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Porém, no fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Casas Bahia afirma que a expectativa é que a operação seja concluída até o final de agosto deste ano.

No entanto, a varejista não explica como ficaria a posição dos atuais sócios após a conversão e o quão diluído os minoritários seriam.

O mês de junho foi uma montanha russa para as ações BHIA3, que chegaram a atingir o patamar dos R$ 5 e agora têm dificuldades em se manter nos R$ 3. Às 12h37 (horário de Brasília), os papéis recuavam 0,97%, a R$ 3,07.