Casas Bahia (BHIA3), Soma (SOMA3), São Martinho (SMTO3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

O Ibovespa desta terça-feira, 26, será marcado pelos movimentos corporativos das empresas listadas. Hoje, os investidores vão ficar de olho na Casas Bahia (BHIA3), Grupo Soma (SOMA3), São Martinho (SMTO3), entre outros. Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias.

Casas Bahia (BHIA3)

No quarto trimestre, a Casas Bahia contabilizou um prejuízo líquido de R$ 1 bilhão. Entre os impactos negativos não recorrentes estão R$ 197 milhões na linha de outras receitas e despesas operacionais, e R$ 24 milhões no resultado financeiro vinculadas à riscos tributários relacionados ao Difal. Excluindo esses impactos, o prejuízo teria sido menor, na ordem de R$ 400 milhões. Veja mais detalhes do resultado no EXAME INSIGHT.

Grupo Soma (SOMA3)

Já o Grupo Soma encerrou o 4T23 com lucro líquido ajustado de R$ 113,2 milhões, montante 13,9% maior que o apurado no quarto trimestre de 2022, quando registrou R$ 72,4 milhões. Sem ajustes, com a conciliação de eventos não recorrentes, a empresa teve prejuízo líquido de R$ 1,850 bilhão. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado ficou em R$ 238,5 milhões, 13,2% maior que o mesmo período do ano anterior, que tinha sido de R$ 188,8 milhões.

ClearSale (CLSA3)

Já a ClearSale compensou a falta de crescimento com menos gastos e viu os efeitos chegarem à última linha do balanço: reduziu o prejuízo na comparação com 2022. No balanço divulgado na segunda-feira, a companhia mostrou um prejuízo 32% menor do que o de 2022, de R$ 14,4 milhões.

São Martinho (SMTO3)

O conselho da São Martinho aprovou ontem um novo programa de recompra de ações de até 14.234.811 papéis. Junto a isso, foi anunciado a aprovação da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries. O montante mínimo é de R$ 1 bilhão.

Gafisa (GFSA3)

O Juízo da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro determinou que seja bloqueada imediatamente a disponibilidade das ações da Gafisa detidas pelos fundos da Esh Capital. Segundo o comunicado, a justiça também determinou o bloqueio das cotas dos fundos.

Minerva (BEEF3)

A Minerva encerrou o 4T23 com lucro líquido de R$ 19,8 milhões, queda de 25,7% em relação ao mesmo período de 2022. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) totalizou R$ 605,9 milhões, queda de 0,3% na comparação com um ano antes.

Oi (OIBR3)

Será retomada nesta terça-feira, 26, a assembleia geral de credores da Oi, às 14h. Na véspera, a reunião foi interrompida e remarcada para hoje.

Grupo Mateus (GMAT3)

Foi aprovado pelo conselho do Grupo Mateus o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no montante de R$ 96,3 milhões.

Porto (PSSA3)

A Porto aprovou ontem o pagamento de juros sobre o capital próprio relativos ao primeiro trimestre de 2024, no montante de R$ 192,1 milhões.

Romi (ROMI3)

A Romi também aprovou o pagamento de JCP cujo valor é de R$ 10,6 milhões.

