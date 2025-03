Casas Bahia (BHIA3) saltou 75% em 2025; o que explica a valorização da ação

Os papéis da Casas Bahia têm chamado atenção nos últimos dias. A ação saltou cerca de 74% desde o começo de 2025, com um avanço especialmente impressionante na última semana.

Do dia 5 de março para hoje, a cotação da ação passou de R$ 2,65 para mais de R$ 5. No pregão de ontem, a ação fechou com alta de nada menos que 29,92%, num volume de negociação pouco usual para o papel -- mais de 4 vezes maior do que o histórico.

O que está por trás?

A alta é resultado de um "short squeeze" — quando investidores que apostaram na queda de uma ação são forçados a recomprá-la para reduzir perdas —, mas também impulsionado pelo recente alívio nos juros futuros e pela expectativa em torno dos balanços do quarto trimestre de 2024.

O papel tem muitos investidores pessoa física, o que ajuda a oscilações do tipo, dada a pulverização da base acionária.

Questionada pela CVM, a empresa afirmou não ter conhecimento sobre qualquer ato ou fato relevante não divulgado relacionado aos seus negócios que poderia justificar, explicar ou influenciar a movimentação atípica.