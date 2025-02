Casas Bahia (BHIA3) anuncia início operacional de FDIC que pode chegar a R$ 500 milhões

A Casas Bahia (BHIA3) anunciou nesta quinta-feira, 13, o início operacional de seu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC), estruturado para otimizar a operação de crediário da companhia e ampliar sua capacidade de financiamento.

Com aporte inicial de R$ 300 milhões e potencial de alcançar R$500 milhões nos próximos meses, a iniciativa representa um passo estratégico dentro do Plano de Transformação da empresa, implementado em agosto de 2023.

Alavanca da nova estrutura

A criação do FDIC é uma das principais alavancas da nova estrutura de capital da companhia, permitindo maior acesso ao mercado de capitais com um portfólio de risco pulverizado. Além disso, a estrutura possibilita a liberação de limite de crédito bancário e viabiliza a ampliação da penetração do crediário, reforçando a posição no segmento de varejo e crédito ao consumidor.

Para Elcio Ito, CFO do Grupo Casas Bahia, a estruturação do fundo fortalece a competitividade da companhia e impulsiona novas oportunidades de negócios. “O FDIC é um pilar essencial do nosso Plano de Transformação e sua concretização fortalece nossa vantagem competitiva tanto no varejo quanto na oferta de crédito. Com essa iniciativa, ampliamos e diversificamos nosso ‘funding’, garantindo mais robustez à operação de crediário”, afirmou o executivo em comunicado enviado à imprensa.