Carro autônomo da Tesla se 'autoentrega' da fábrica até a casa do cliente pela primeira vez

"A primeira entrega totalmente autônoma de um Tesla Model Y da fábrica para a casa de um cliente do outro lado da cidade, incluindo rodovias, foi concluída um dia antes do previsto". A informação é de Elon Musk e foi anunciada nesta sexta-feira, 27, no X. Com isso, se abre uma margem de precedentes para o funcionamento dos carros autônomos nos Estados Unidos.

A autonomia dos veículos tem sido o colete salva-vidas da empresa do homem mais rico do mundo diante da maré de ascensão das concorrentes — sobretudo as chinesas Xiaomi e BYD. Nas últimas semanas, Musk anunciou que os modelos da empresa teriam um serviço nativo de robotáxi, novidade que fez os papéis da Tesla subirem até 8,2%. Em Austin (EUA), algumas unidades do Model Y, o mais vendido da Tesla, já oferece o serviço de corridas pagas e autônomas. Por enquanto, as corridas estão fixadas em U$ 4,20 (pouco mais de R$ 23). O Model Y chegou às lojas neste ano e se tornou rapidamente um sucesso de vendas, sobretudo pelo baixo custo. Os modelos da linha, com tração traseira, começam na faixa dos US$ 37,5 mil.

A frota do bilionário concorre diretamente com o Waymo, modelo do Google. Mas promete ir além pelo potencial de "renda extra" para os clientes da Tesla, que aproveitariam a ação dos modelos como uma "fusão do Airbnb com a Uber", segundo Musk.

A ideia é que, quando o carro não estiver em uso pelo proprietário, possa gerar renda servindo como táxi para outras pessoas. "Você pode simplesmente dizer: ‘Vou viajar por uma semana’, apertar um botão no aplicativo da Tesla, e seu carro entra na frota, começando a gerar dinheiro para você enquanto você estiver fora”, afirmou o magnata no X.

A proposta de Musk é que os carros, assim que saiam da fábrica — mesmo que sozinhos — já tenham infraestrutura necessária para se tornarem robotáxis. E que seu software de direção autônoma, treinado com dados de uma grande frota de carros em operação e testados por motoristas beta não-remunerados, seja capaz de lidar com praticamente qualquer situação. O lançamento é, até o momento, limitado a uma área restrita, com acesso apenas por convite e a presença de um "monitor de segurança" em cada veículo.

O lançamento, já disponível para clientes, contrasta com a abordagem mais cautelosa da Waymo, que disponibilizou o serviço no ano passado somente para alguns utilizadores betas em Austin e outras cidades dos EUA, como Nova York e Los Angeles.

E se bater, de quem é a culpa?

A proposta de ter um táxi autônomo e a preço acessível até reflete no horizonte de evolução tecnológica que a Tesla promete entregar. Mas chega também com riscos evidentes — que já aconteceram, inclusive, e são investigados por reguladores federais dos EUA.

Musk investiu cerca de US$ 800 bilhões em estudos para a criação do modelo autônomo com capacidade de realizar o serviço. Entretanto, casos em que robotáxis da Tesla violavam leis de trânsito foram capturados em vídeo e repercutiram nas redes sociais. Outros acidentes com carros autônomos, inclusive da Waymo, também seguem o mesmo caminho.

Do lado da Justiça, ainda fica confuso o conceito de aplicação de culpa, dado que não há uma pessoa à frente do volante. Nos Estados Unidos, parte dos casos já julgados levaram a culpa a seguradoras, outros a atribuíram às fabricadoras, e mais alguns aos donos dos carros. Segundo a legislação mais atual, a responsabilização pessoal ou criminal depende das circunstâncias específicas do acidente e das conclusões de investigação.

Historicamente, para os casos de acidentes já julgados, os promotores norte-americanos têm relutado em apresentar acusações criminais contra empresas por mortes envolvendo carros autônomos. Em 2018, no primeiro e famoso caso de primeiro acidente fatal envolvendo um carro autônomo da Uber no Arizona, foi-se concluído que a empresa não era criminalmente responsável pela morte.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) identificou falhas na tecnologia e práticas de teste no serviço da Uber, e criticou a cultura de segurança da empresa. No entanto, nenhuma acusação criminal foi apresentada contra a companhia, ainda que a empresa tenha enfrentado escrutínio público e uma bateria de investigações regulatórias.

Esse é um dos motivos pelos quais a abordagem da Waymo é mais cautelosa. Em entrevista à EXAME em agosto de 2024, um dos testadores oficiais do aplicativo em Los Angeles afirmou que o Google ainda não havia disponibilizado o serviço para pessoas comuns para dar mais espaço de análise para possíveis acidentes. "Até agora, o que acontece mais são acidentes não causados pela má-condução do Waymo, e sim das pessoas em volta dele", disse.

A abordagem da Tesla, comemorada por Musk como vantagem, conta com sensores limitados que evitam sistemas como LiDAR, o que torna os robotáxis mais baratos do que os da Waymo, mas não exatamente mais seguros. O veículo do Google também tem mais tempo de teste: realiza atualmente mais de 250 mil corridas por semana e já passou das 10 milhões de corrida, ainda que por um custo mais alto.

Luz no fim do túnel para a Tesla?

Ainda que o serviço não esteja totalmente seguro, a alta nos papéis da empresa gerada pelo serviço de robotáxi foi um alívio nas contas da Tesla, que enfrenta um momento delicado. No último resultado fiscal, a companhia teve uma queda de 71% no lucro e diminuição de 9% na receita, para US$ 19,33 bilhões.

Os concorrentes, por outro lado, seguem em ascensão. A BYD apresentou lucro acima do esperado, de 9,15 bilhões de yuans (US$ 1,3 bilhão), e pela primeira vez, ultrapassou a marca de Musk na corrida dos carros elétricos como líder de vendas na Europa. A Xiaomi, que recentemente anunciou o novo modelo elétrico YU7, recebeu mais de 200 mil pedidos em três minutos após o início das vendas em Pequim.

Ainda que os resultados da Tesla não tenham sido animadores, a empresa ainda é uma das mais valiosas do mundo, com valor de mercado de cerca de US$ 1,04 trilhão. Ou seja, a companhia está preparada para as próximas corridas, sejam autônomas ou não.