Carrefour (CRFB3) conclui aquisição do Grupo BIG e entra no grupo de 10 maiores empresas do Brasil

O Atacadão S.A., bandeira de atacarejo do Grupo Carrefour Brasil (CRFB3), anunciou a conclusão da compra do Grupo BIG nesta terça-feira (07).

O Grupo Carrefour informou, em fato relevante, que "em 06 de junho de 2022, ocorreu o fechamento da operação contemplada no Contrato de Compra e Venda de Ações, Incorporação de Ações e Outras Avenças"

Através do processo de aquisição, o Atacadão "adquiriu ações de emissão do Grupo BIG representativas de 70% do seu capital social; e as ações remanescentes de emissão do Grupo BIG foram incorporadas pela Companhia"

"Com isso, o Grupo Carrefour Brasil se consolida como líder indiscutível do setor, com market share mais do que o dobro do segundo player e com uma cobertura abrangente em todas as regiões brasileiras, fazendo parte do grupo das 10 maiores empresas do Brasil." Declarou o Atacadão no anúncio.

Nova Administração do Grupo Carrefour (CRFB3)

Junto da aquisição, a empresa também divulgou a nova estrutura de governança e composição da administração da companhia.

Com algumas manutenções como a permanência de Alexandre Bompard como presidente, a empresa também realizou mudanças data algumas renúncias de certos conselheiros.

Contudo o conselho de administração contará agora com treze membros, sendo três independentes.

Entre os membros do conselho do Carrefour, está o empresário Abilio Diniz.

A composição completa ficou:

Alexandre Bompard (presidente);

Abilio Diniz (vice-presidente);

Matthieu Malige;

Laurent Vallée;

Jérôme Nanty;

Claire du Payrat;

Elodie Perthuisot;

Stéphane Maquaire;

Eduardo Rossi;

Patrice Etlin;

Claudia Almeida e Silva (membro independente);

Vânia Neves (membro independente);

cargo vago (membro independente).

A companhia informou que será realizado uma call com investidores e com o mercado no dia 13 de junho de 2022 às 10:00 horas para falar sobre a integração do Grupo BIG.

A compra do Grupo BIG

Anunciada em março deste ano, o interesse do Grupo Carrefour (CRFB3) pela compra do BIG foi assunto constante para a companhia.

Marcada por um processo longo de avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela contratação de grandes linhas de crédito, a promessa de aquisição que fortaleceria o market share do Grupo Carrefour finalmente foi concluída.

