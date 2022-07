Carrefour (CRFB3) dispara após balanço e gera otimismo para resultados do setor

As ações do Carrefour (CRFB3) operam em firme alta nesta quarta-feira, 27, com investidores reagindo ao balanço do segundo trimestre divulgado na última noite. Os papéis chegaram a subir 7,1% na máxima do pregão, de R$ 17,95.

O Carrefour aumentou em 1,3% o lucro líquido do período para R$ 600 milhões, enquanto o Ebitda ajustado saltou 24,5% para R$ 1,7 bilhão frente ao mesmo período do ano passado. As vendas líquidas saltaram 35,9% para R$ 24 bilhões, sendo 70% das vendas totais representadas pela rede Atacadão.

O crescimento foi atribuído pela empresa aos preços competitivos, com a campanha de aniversário do Atacadão, e expansão de lojas. O Banco Carrefour também teve contribuição positiva, com crescimento de Ebtida de 17,1% para R$ 290 milhões.

"Os resultados do Carrefour foram acima de nossas expectativas devido ao menor impacto em rentabilidade e bom desempenho do banco, com um forte destaque para o sólido desempenho do Atacadão", afirmou Guilherme Domingues, analista da Eleven, em relatório.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Maior otimismo sobre o setor

O balanço do Carrefour também gerou maior otimismo sobre os próximos números do setor, a despeito da maior cautela no exterior provocada pela revisão do guidance do Walmart para baixo nesta semana.

O GPA (PCAR3) e Assaí (ASAI3), que irão divulgar balanço nesta noite, operam entre as maiores altas do dia, com respectivas altas de 5% e 3%. .

A expectativa para o GPA é receita líquida de R$ 9,74 bilhões e Ebtida ajustado de R$ 623 milhões, segundo consenso da Bloomberg. No mesmo período de 2021, o Ebtida ajustado do GPA foi de R$ 899 milhões e a receita líquida, de R$ 11,88 bilhões.

Para o Assaí, o consenso é queda de lucro líquido de R$ 305 milhões para R$ 207,5 milhões e aumento da receita líquida de R$ 10 bilhões para R$ 13,1 bilhões.

O Grupo Mateus (GMAT3), que irá apresentar seu balanço do segundo trimestre somente no próximo dia 11, sobe pouco mais de 1%.