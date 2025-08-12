Cargill registra menor receita em quatro anos devido à queda nos preços das safras

A Cargill Inc., maior empresa privada dos Estados Unidos, registrou receita de US$ 154 bilhões no ano encerrado em 31 de maio, o menor valor em quatro anos.

A queda acontece em meio à redução dos preços das safras agrícolas e ao menor rebanho bovino dos EUA em sete décadas.

A receita da empresa caiu em relação aos cerca de US$ 160 bilhões registrados no ano anterior, e está distante do pico de 2021, quando atingiu US$ 134 bilhões.

Reestruturação

Para enfrentar o cenário adverso, a Cargill vem realizando uma reestruturação em seus negócios desde agosto de 2024. A companhia reduziu suas unidades de negócio de cinco para três e cortou cerca de 8 mil empregos no final do ano passado.

Segundo o CEO Brian Sikes, o objetivo dessas medidas é simplificar e modernizar a empresa para impulsionar o crescimento, apesar dos desafios impostos pelo mercado.

A decisão da reestruturação ocorreu em um momento de retração dos preços de commodities alimentícias — isso após um período de alta inflacionária durante a pandemia e crises geopolíticas que desestabilizaram os mercados globais de alimentos.

Essas condições impulsionaram lucros recordes para a companhia, mas a recente normalização dos preços reduziu as margens de lucro, pressionando as finanças da empresa.