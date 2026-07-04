Canetas emagrecedoras devem movimentar R$ 20 bi em 2026, prevê estudo

Um levantamento inédito realizado pela InfoPrice — plataforma de pesquisas de preços para o varejo — aponta que os medicamentos da classe dos análogos de GLP-1 consolidaram-se entre os produtos de maior tíquete médio do varejo farmacêutico nacional. De acordo com o estudo, baseado em 6,2 milhões de capturas de preços em mais de 13 mil farmácias brasileiras, o setor deve movimentar R$ 20 bilhões em 2026. O relatório mapeia o impacto da categoria, atualmente presente em quase 924 redes varejistas, além de projetar os efeitos de futuras mudanças regulatórias e da entrada de medicamentos genéricos.

"Um mercado projetado em R$ 20 bilhões em 2026, presente em quase 924 redes varejistas, não é mais nicho. GLP-1 virou categoria estrutural do varejo farma brasileiro", explica Paulo Garcia Neto, CEO da InfoPrice.

"E quando uma categoria desse tamanho passa por uma virada competitiva, os efeitos vão muito além do preço da caneta: reorganizam mix, negociação com fornecedores, layout de gôndola. O levantamento da InfoPrice captura um momento de transição que o mercado ainda não dimensionou por completo."

Disparidade de preços e volatilidade no mercado atual

Os dados da plataforma indicam uma dispersão expressiva nos preços praticados no país. As canetas de tratamento chegam a atingir o valor de R$ 4.006 nas farmácias brasileiras, sendo que a diferença entre os canais de venda pode superar R$ 1 mil por unidade.

No cenário atual, o medicamento Mounjaro lidera o segmento com cerca de 57% de participação. O monitoramento da InfoPrice identificou uma oscilação de preços recente na versão de 2,5mg do produto, que registrou o valor médio de R$ 1.706 em março, subiu para R$ 1.800 em abril e recuou para R$ 1.722 em maio.

Segundo Garcia Neto, essa variação em um intervalo inferior a 90 dias reflete testes comerciais por parte das redes varejistas. "Essa volatilidade, numa categoria de ticket tão alto, mostra que o varejo já está se movendo: testando teto, monitorando concorrência, ajustando. A tendência é que esse comportamento se intensifique quando a entrada dos similares pressionar o piso de preço da categoria", analisa o executivo.

Impacto dos genéricos e divisão do perfil de consumo

A entrada de medicamentos genéricos da semaglutida e as atualizações regulatórias previstas para os próximos 18 meses devem reduzir os preços praticados entre 30% e 50%. De acordo com a análise, essa mudança estrutural dividirá o comportamento de compra em dois perfis de público:

Público de alta renda: Consumidores com alto engajamento no tratamento e baixa sensibilidade a preço. A tendência é que este perfil migre para novas moléculas com patentes protegidas, como os agonistas duplos.

Público de volume: Uma nova fatia de pacientes, anteriormente excluída devido aos custos elevados, que passará a acessar o tratamento por meio de medicamentos similares. Este grupo apresentará um comportamento de compra mais comparativo e sensível a margens de preço.

"O que muda é o volume: uma fatia significativa de pessoas que hoje não acessa o tratamento por questão de preço vai entrar pelo similar, com um comportamento de compra muito mais comparativo e sensível a margem", pontua Paulo Garcia Neto.

Estratégia e recorrência no ponto de venda

Por se tratar de uma categoria de alta recorrência e uso contínuo, a InfoPrice sinaliza que a competitividade do varejo dependerá mais da gestão do relacionamento com o cliente do que de uma disputa estrita por preços baixos na gôndola.

"Neste cenário, a farmácia que sair na frente não será necessariamente a de menor preço. Será a que souber conduzir melhor a conversa no balcão: conversão para similar, complemento de cesta, fidelização do paciente em tratamento contínuo", conclui o CEO da InfoPrice, destacando a importância de estabelecer essa retenção durante o atual período de transição de mercado.