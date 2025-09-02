Invest

Camil (CAML3) conclui aquisições no Paraguai e vai operar no mercado de arroz do país vizinho

A companhia de alimentos anunciou a aquisição do controle da Villa Oliva Rice e da Rice Paraguay em setembro do ano passado

(Edwin Remsberg/Getty Images)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 08h36.

A Camil (CAML3) anunciou ter concluído aquisição das paraguaias Rice Paraguay e da Villa Oliva Rice por meio da Camilatam, sua subsidiária para a América Latina.

Com isso, a companhia ganha condições para operar no mercado de arroz no Paraguai.

A compra do controle dos dois ativos foi anunciada em setembro do ano passado.

Em fato relevante divulgado na noite de segunda-feira, 2, a Camil reforça que essa movimentação está alinhada com seu plano estratégico, que busca aumentar sua presença no mercado de alimentos da América do Sul.

Além disso, a reorganização e aquisição atendem a exigências legais do Paraguai, relacionadas à propriedade de imóveis no país.

A operação foi estruturada de modo que a Camilatam detém os ativos industriais e operacionais ligados à produção e comercialização de arroz, enquanto a propriedade das terras rurais permanece separada.

A aquisição visa ampliar a presença da Camil no mercado paraguaio, diversificar e melhorar a competitividade da originação do arroz.

A Camil já possuía operações no Uruguai, Chile, Peru e Equador. A última aquisição dentro da estratégia de expansão foi da uruguaia Silcom, empresa de alimentos com marcas líderes em frutas secas, vegetais, sementes, molhos e óleos.

