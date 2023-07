Câmara aprova reforma tributária em dois turnos, payroll nos EUA e o que mais move o mercado

O mercado brasileiro deverá repercutir nesta sexta-feira, 7, a aprovação em dois turnos da reforma tributária pela Câmara dos Deputados. Mais do que a aprovação, o expressivo apoio à PEC (Proposta de Emenda Constitucional) marcou a última noite em Brasília.

Reforma tributária tem forte apoio na Câmara

A proposta teve 375 votos a favor e 113 contra. O placar do primeiro turno foi de 382 a 118 votos. Eram necessários apenas três quintos (308) dos votos. Nesta sexta, os deputados votarão quatro destaques (proposta de alteração do texto). Todos do Partido Liberal (PL), de oposição do governo. A expectativa é de que todos sejam rejeitados.

Embora a aprovação da reforma tributária já fosse esperada, ainda havia incertezas sobre o número de votos. Mas a quantidade superou os cerca de 350 votos esperados pelo governo. A aprovação em segundo turno também não era dada como certa. Após a votação dos destaques, a PEC da reforma tributária deverá ser encaminhada para o Senado.

Tida como prioridade pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a conclusão da reforma tributária na Casa abre espaço para que os deputados voltem as atenções para outras pautas econômicas. Entre elas, o voto de qualidade do Carf e o texto do novo arcabouço fiscal, que ainda precisa de uma nova chancela na Câmara após ter passado por alterações no Senado. A votação das propostas, contudo, deve ficar para agosto, após o recesso parlamentar.

Payroll nos EUA

No radar dos investidores ainda estão os dados do mercado de trabalho americano, com alta influência sobre a política monetária do Federal Reserve (Fed). O dado mais aguardado é o do payroll, para o qual o consenso de mercado é de criação de 225.000 empregos urbanos em junho. O número, se confirmado, representará uma desaceleração em relação aos 339.000 empregos do mês anterior. O consenso para os dados oficiais de empregos privados que serão divulgados hoje está em 200.000. Para a taxa de desemprego, a projeção é de um leve recuo de 3,7% para 3,6%.

Dados do ADP divulgados na véspera, no entanto, indicam que os economistas ainda podem estar subestimando a força do mercado de trabalho americano. De acordo com o relatório do instituto privado divulgado ontem, foram criados 497.000 empregos privados em junho, mais que o dobro do consenso de mercado, que era de 228.000.

ADP assustou investidores no último pregão

Os números muito acima das expectativas injetaram doses de cautela no mercado global no último pregão. Os principais índices de Nova York caíram perto de 1%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 2 anos saltaram para acima de 5% pela primeira vez desde março. As perdas foram ainda maiores na Europa, com a bolsa de Paris chegando a cair mais de 3%. O Ibovespa, no Brasil, caiu 1,72%.

Bolsas nesta manhã

Nesta manhã, as principais bolsas da Europa operam sem uma direção definida, com a bolsa de Paris em leve recuperação e a de Londres em queda. Nos Estados Unidos, os futuros de Nova York operam perto da estabilidade.

Principais índices de ações às 8h