Calma na crise: o que Buffett viu em Greg Abel para escolhê-lo como sucessor

No fim de sua última reunião com os acionistas, Warren Buffett anunciou que, aos 94 anos, deixará o comando da Berkshire Hathaway.

Há anos a holding de investimentos já deixava pistas de quem seria o sucessor do bilionário. Charlie Munger, então vice-presidente e braço-direito de Buffett, chegou a dizer que Greg Abel, na época diretor de operações, manteria a cultura da empresa. O próprio megainvestidor disse à CNBC que, caso algo acontecesse com ele, a certeza que ele tinha era que Greg assumiria imediatamente.

E foi assim que aconteceu.

Agora, em entrevista ao The Wall Street Journal, Buffett afirmou que, embora reconheça que a idade avançada tenha enfraquecido algumas de suas habilidades, ainda possui o que, quem sabe, seja seu talento mais valioso e raro como investidor: a coragem.

“Não tenho problemas em tomar decisões sobre algo que eu já tomava há 20, 40 ou 60 anos”, disse ele ao jornal. Em caso de pânico no mercado, disse ele, ele será útil. “Porque não fico com medo quando os preços caem ou quando todo mundo fica com medo. E Abel é da mesma forma”, afirmou.

Considerado um “investidor de sucesso” por Buffett, Abel começa uma nova era na Berkshire em menos de oito meses. Ele terá sob sua responsabilidade o diversificado portfólio da Berkshire, seus quase 400 mil funcionários e o amplo conjunto de investimentos do conglomerado.

E, quando isso acontecer, Buffett estará por perto, frequentando seu escritório em Omaha.

Quem é Greg Abel

Greg Abel, canadense formado em contabilidade pela Universidade de Alberta, entrou na Berkshire Hathaway em 1992 pela holding de energia do grupo, a Berkshire Hathaway Energy.

Em 2000, passou a integrar o conselho de administração e, em 2008, assumiu a presidência da empresa, cargo que ocupou por dez anos. Em 2018, foi nomeado vice-presidente da Berkshire Hathaway.

À frente da Berkshire Hathaway Energy, Abel ficou conhecido por reinvestir lucros na aquisição de outras companhias do setor, como NV Energy e AltaLink. Ele também transformou a MidAmerican na maior produtora de energia eólica dos Estados Unidos.

Hoje, Abel supervisiona as grandes operações da Berkshire Hathaway fora da área de seguros, que fica sob responsabilidade de Ajit Jain. Ele também integra o conselho de empresas nas quais o grupo tem participação significativa, como a Kraft Heinz.