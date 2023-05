Calendário do mercado: balanço da Petrobras, CPI e o que mais moverá o mercado nesta semana

Investidores chegam para mais uma semana recheada de balanços do primeiro trimestre e dados da economia global.

Bolsas de Nova York, que vinham da maior sequência de quedas desde fevereiro, conseguiram terminar o último pregão em alta. No radar, estiveram resultados corporativos e dados do payroll, que embora tenham saído acima do esperado, não assustaram Wall Street. O tom positivo contribuiu com o desempenho do Ibovespa, que subiu 2,91% no último pregão.

O Ibovespa, inclusive, conseguiu fechar a semana passada em alta, com ajuda do tom mais brando do comunicado do Copom. A expectativa é de que os juros comecem a cair a partir do próximo trimestre no Brasil. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve sinalizou que deve parar de subir, mas descartou uma nova alta em junho.

Agenda de indicadores: Ata do Copom, CPI e mais Dados de inflação que serão divulgados nesta semana devem ser peça importante para entender a dinâmica dos bancos centrais. No Brasil, será divulgado o IPCA, na sexta-feira, 12, e nos Estados Unidos, o CPI, na quara-feira, 10. Outra peça importante nesse quebra-cabeça será a ata da última reunião do Copom, que será divulgada na terça-feira. 9. Segunda-feira, 8

Pesquisa Mensal do Comércio – Vendas do varejo (Brasil)

Terça-feira, 9

Ata do Copom (Brasil)

Quarta-feira, 10

Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês – EUA, Alemanha e China)

Quinta-feira, 11

Decisão do Bank of England (Reino Unido)

Índice de Preço ao Produtor (IPP, na sigla em inglês – EUA)

EUA) Pedidos semanais de seguro desemprego (EUA)

Sexta-feira, 12

PIB (Reino Unido)

IPCA (Brasil)

Principais balanços da semana: Petrobras, JBS e mais

Na agenda corporativa, analistas se preparam para mais uma semana agitada. O dia mais quente deverá ser quinta-feira, 11, para quando estão programados os resultados da Petrobras, JBS e B3.

Segunda-feira, 8

TIM (TIMS3, pós-fechamento)

Sinqia (SQIA3, pós-fechamento)

Totvs (TOTS3, pós-fechamento)

Terça-feira, 9

YDUQS (YDUQ3, pós-fechamento)

Telefônica Brasil (VIVT3, pós-fechamento)

Enjoei (ENJU3, pós-fechamento)

Minerva (BEEF3, pós-fechamento)

Méliuz (CASH3, pós-fechamento)

Quarta-feira, 10

Grupo Mateus (GMAT3, pós-fechamento)

Qualicorp (QUAL3, pós-fechamento)

Quinta-feira, 11

Helbor (HBOR3, pós-fechamento)

Petrobras (PETR3, pós-fechamento)

Light (LIGT3, pós-fechamento)

CPFL ( CPFE3, pós-fechamento)

Sabesp (SBSP3, pós-fechamento)

Cogna (COGN3, pós-fechamento)

Track & Field (TFCO4, pós-fechamento)

Zamp (ZAMP3, pós-fechamento)

SmartFit (SMFT3, pós-fechamento)

JBS (JBSS3, pós-fechamento)

Sanepar (SAPR4, pós-fechamento)

Cyrela (CYRE3, pós-fechamento)

EzTec (EZTC3, pós-fechamento)

Porto Seguro (PSSA3, pós-fechamento)

B3 (B3SA3, pós-fechamento)

Sexta-feira, 12