Calendário do investidor: o que esperar dos mercados na próxima semana

A B3 divulga na próxima quinta-feira, 31, a 3ª prévia da carteira teórica do Ibovespa que entra definitivamente em vigor em 4 de setembro. Nas duas prévias anteriores, PetroRecôncavo e Vamos foram incluídas e Méliuz retirada do índice. A Bloomberg e a JGP promovem na terça-feira o ESG Day para discutir o panorama atual e as tendências das finanças verdes, explorando as tecnologias disponíveis para a gestão ESG e as oportunidades de investimento em negócios sustentáveis.

A semana

28/agosto: Nenhum evento previsto até o momento

29/agosto: Sanepar promove reunião pública com analistas

30/agosto: Nenhum evento previsto até o momento

31/agosto: B3 divulga a 3ª prévia do Ibovespa antes da carteira definitva

3ª prévia do Ibovespa antes da carteira definitva 01/setembro: Nenhum evento previsto até o momento

Vender e simplificar

Agora privatizada, a Eletrobras caminha para simplificar sua estrutura. Em uma das frentes, contratou o Morgan Stanley para vender as térmicas Mauá 3, Aparecida, Santa Cruz e Complexo Interior, disse o Valor sem revelar como obteve a informação. Em outra frente, a empresa informou estudar a possibilidade de integrar suas operações com as da subsidiária Furnas, segundo comunicado.

A caminho da privatização

O governo de Minas Gerais deu o pontapé inicial para a privatização de suas estatais. Uma Proposta de Emenda à Constituição foi protocolada na Assembleia Legislativa para simplificar o processo de venda dessas empresas. Cemig e Copasa estão na mira do governo estadual para a venda.

De olho em infraestrutura

O BNDES avalia adquirir participações em empresas de infraestrutura e transição energética, seja por meio de fundos de investimento ou compra direta de ações, disse à Bloomberg uma pessoa familiarizada com o plano. No caso dos FIPs, é possível aportar recursos em empresas de capital aberto ou fechado e ter voz ativa na estratégia.