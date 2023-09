Calendário do investidor: cinco assuntos quentes para o Brasil nesta semana

Mercado monitora comunicado do Copom em meio à expectativa de novo corte de 0,50pp da Selic. Fomc move ativos globais em semana com decisões de juros também no Reino Unido e Japão. Lula vai a Nova York. Veja destaques:

Decisão do Copom

O mercado deve concentrar o foco no comunicado do Copom na próxima quarta-feira, em meio à expectativa majoritária de que será mantido o ritmo de corte da Selic de 0,50 ponto percentual. A redução da taxa para 12,75% deve manter a política monetária ainda bastante apertada, com um juro real ex-ante de 8,3% - bem acima dos 4,5% vistos como nível neutro pelo BC, segundo Adriana Dupita, da Bloomberg Economics, que espera uma decisão unânime dos membros do comitê.

IBC-Br e Focus

O Banco Central fará duas divulgações que podem ter algum efeito sobre as expectativas econômicas antes do Copom. Na véspera da decisão da Selic, será divulgado o IBC-Br, índice de atividade do BC tido como proxy mensal do PIB, de julho. Vendas no varejo divulgadas nesta sexta-feira superaram as estimativas no dado principal, mas o número ampliado ficou abaixo do previsto. Na segunda-feira, sai a pesquisa Focus com as projeções para o IPCA e a taxa de juros.

Leia mais: Mario Mesquita, do Itaú, vê aumento do PIB potencial do Brasil

Fomc, BOE e BOJ

Horas antes do Copom, o mercado brasileiro reagirá na quarta-feira à decisão e sinalizações do Fed. A Bloomberg Economics espera que a taxa seja mantida em 5,5%, como já sinalizado pelos membros do Fomc. Mais importante serão as pistas que o Fed dará sobre os passos futuros. Dados positivos recentes devem levar o BC americano a revisar expressivamente para cima a estimativa para o PIB e para baixo o núcleo da inflação. O “dot plot” do Fed deve ainda mostrar uma alta adicional antes do fim do ano, segundo a Bloomberg Economics. Banco da Inglaterra tem reunião no dia 21 e o Banco do Japão define sua taxa no dia 22. A China tem anúncio das taxas prime de 1 e 5 anos.

Leia mais: Expectativas de inflação caem nos EUA em sinal positivo para Fed

Lula e Haddad em NY

O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajam aos Estados Unidos a partir deste fim de semana. Lula, que nesta sexta-feira estará em Cuba, participará da assembleia da ONU em Nova York. Haddad, outros ministros e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, devem participar de encontro com investidores.

Casas Bahia e Vale

Após a mudança na denominação social da ex-Via, agora Casas Bahia, as ações da varejista começam a ser negociadas com o novo código “BHIA3” em 20 de setembro. Vale agendou assembleia extraordinária para 22 de setembro para discutir a eleição em separado de um membro do conselho fiscal pelo acionista detentor das Golden Shares da mineradora, para completar o mandato até a assembleia ordinária a ser realizada em 2024.