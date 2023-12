Calendário do investidor: cinco assuntos quentes para o Brasil nesta semana

O mercado retorna do feriado prolongado de fim de ano na próxima terça-feira, 2. Primeira semana de 2024 terá pesquisa Focus, resultado primário e vencimento de títulos no Brasil, além de payroll nos EUA, ata do Fed e PMI da China.

Veja abaixo os destaques da semana:

1. Focus pós-IPCA-15

Os investidores acompanham eventuais ajustes nas expectativas de inflação na pesquisa Focus, que sai no dia 2 de janeiro, depois da surpresa negativa do IPCA-15 de dezembro. O índice superou todas as estimativas e pressionou os juros futuros. Outros indicadores importantes na semana são o IGP-DI, a produção industrial e o saldo em conta corrente.

2. Resultado fiscal

O resultado fiscal consolidado de novembro será divulgado no dia 5 e tem estimativa de déficit primário de R$ 35,6 bilhões. Dado do governo central veio pior que o previsto. O governo encaminhará medidas ao Congresso para repor o equilíbrio do orçamento do próximo ano, incluindo a reoneração gradual da folha e o limite para compensações tributárias das empresas, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

3. Swaps e títulos

O BC inicia em 2 de janeiro a rolagem dos swaps cambiais que vencem em 1 de março, com oferta de 16.000 contratos. A Ptax de sexta, no encerramento de dezembro, terá o mesmo valor desta quinta-feira, segundo a assessoria do BC. O ano de 2024 começará com um vencimento elevado de títulos federais, de cerca de R$ 300 bilhões em LTN e NTN-F, segundo dados do Tesouro, que retomará no dia 4 os leilões de prefixados.

4. Ata do Fed e payroll

A ata do Fomc sai no dia 3 de janeiro. Fala dovish de Jerome Powell após a última reunião do Fed animou os mercados, mas comentários posteriores de dirigentes recuaram na sinalização, segundo a Bloomberg Economics. Dois dias depois, sai o payroll de dezembro, com estimativa de leve desaceleração, para 170.000. Agenda cheia na semana ainda inclui ADP, ISM e JOLTS.

5. PMI na China e minério

As commodities podem reagir a dados de atividade na China. Os PMIs saem no dia 30. Entre 1 e 3 de janeiro, serão divulgados os PMIs Caixin industrial e de serviços. O minério de ferro caiu pela primeira vez em sete sessões nesta sexta-feira em Singapura com receios sobre o setor imobiliário chinês.

