Calendário do Investidor: cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

Mercado monitora evolução do conflito no Oriente Médio enquanto aguarda indicadores de peso para o cenário de juros no Brasil e EUA. Nomes para Banco Central, eleição na Argentina, BCE, Petrobras e Vale também podem mover ativos. Veja destaques:

IPCA-15 e governo central

Mercado brasileiro monitora o IPCA-15 de outubro, que sai no dia 26 e será o último índice oficial de preços antes do Copom de 1º de novembro. Estimativa mediana é que o dado em 12 meses fique em 4,99%, praticamente inalterado em relação a setembro, e desacelere para 0,20% na comparação mensal. Semana ainda terá resultado fiscal do governo central e dados de crédito.

Nomes para BC e tributária

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que tem conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre os nomes que serão indicados para a diretoria do Banco Central. Segundo ele, a definição será nos próximos dias. Os mandatos de Fernanda Guardado e Maurício Costa de Moura terminam neste ano. A Fazenda mantém diálogo permanente com BC, disse Haddad nesta sexta-feira. Câmara deve analisar projeto para taxar fundos. No Senado, o relator da reforma tributária, Eduardo Braga, afirmou que o texto será votado no plenário em 8 de novembro, com leitura do relatório esperada para o dia 25 de outubro. Lula afirmou que voltará a despachar do Palácio do Planalto após se recuperar de cirurgia.

Eleição na Argentina

Javier Milei é o favorito nas eleições presidenciais na Argentina neste domingo. A estratégia do atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que conta com cerca de vinte gurus de marketing que atuaram na campanha vitoriosa de Lula em 2022, segundo fontes, é evitar uma vitória de Milei já no primeiro turno. A disputa conta ainda com a candidata pró-mercados Patricia Bullrich. A incerteza política deverá manter o peso sob pressão mesmo após a votação, diz Adriana Dupita, da Bloomberg Economics.

Conflito, PIB e PCE nos EUA

Esforços diplomáticos para conter o conflito Israel-Hamas limitaram o avanço do petróleo, depois de o barril superar US$ 90 em Nova York nesta sexta-feira. Nos EUA, agenda econômica traz o PIB americano do 3º trimestre, no dia 26, com estimativa de aceleração. No dia seguinte, sai o índice de preços preferido do Fed, o deflator PCE. Cenário de juros globais também conta com decisão do BCE, que deve manter suas taxas. O BC do Chile deve cortar o juro em 0,75pp na quinta-feira.

Petrobras (PETR4) e Vale (VAL3)

Petrobras divulga o relatório de produção e vendas do 3º trimestre na quinta-feira. No mesmo dia, a Vale reporta o balanço do período. Empresas como Gol, Suzano, Klabin, Santander Brasil e Weg também divulgam resultados trimestrais.