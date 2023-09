Calendário do investidor: cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

A próxima semana na bolsa será marcada por feriados nos Estados Unidos e no Brasil, que devem reduzir a liquidez nos mercados. Entre os principais pontos de atenção está a primeira divulgação do Focus após o PIB brasileiro sair acima do previsto. Livro Bege nos EUA, balança da China e novo corte agressivo de juro no Chile também estão no radar. Veja os destaques:

Focus pós-PIB

O mercado monitora as projeções de PIB na pesquisa Focus na segunda-feira, após expansão maior que o previsto no 2º trimestre. Enquanto a última pesquisa do BC ainda apontava crescimento de 2,31% este ano, alguns bancos já veem possibilidade de um número na casa dos 3%. O mercado aposta na manutenção do ritmo de corte da Selic em 0,50pp com a economia mais forte e diante das incertezas fiscais. IGP-DI e produção industrial também serão destaques na semana. Em 7 de setembro, será feriado nacional da Independência e mercados fecham no Brasil.

Reoneração do diesel

O preço do diesel deve aumentar com a reoneração do PIS/Cofins, que hoje está zerado e passará a ser de R$ 0,11 por litro. A Fazenda previu que a volta da cobrança de impostos federais sobre o diesel resultaria em uma arrecadação de R$ 3 bilhões. O impacto na bomba será de aproximadamente R$ 0,10 de alta, diz o Poder360, que cita projeção da Fecombustíveis.

EUA, China e Chile

Semana deve começar com liquidez afetada pelo feriado nos EUA na segunda-feira, dia do Trabalho. Destaques nos dias seguintes serão os dados de bens duráveis, o Livro Bege e nova rodada de falas de dirigentes regionais do Fed. Na China, onde medidas de estímulo e o PMI Caixin deram sustentação aos preços das commodities nesta sexta-feira, saem números da balança e inflação. O BC do Chile, pioneiro no alívio monetário na América Latina com corte de juros de 1 ponto percentual em julho, deve reduzir novamente a taxa em 0,75 ponto percentual no dia 5.

Reunião do G20

Lula viaja para o encontro dos países do G20, que ocorre entre os dias 9 e 10 de setembro na Índia. O presidente brasileiro deve defender no encontro medidas de combate à fome, de defesa do clima e por uma nova governança global que inclua os países em desenvolvimento nas grandes discussões lideradas por EUA e União Europeia. O Brasil assumirá a presidência do G20 a partir de dezembro deste ano.

B3 e Tenda

O dado fechado do fluxo de capital externo da B3 em agosto será divulgado em 4 de setembro. Saldo do mês é negativo em R$ 12,53 bilhões até 30 de agosto. No mesmo dia, estreia a nova carteira do Ibovespa. A Tenda pode levantar cerca de R$ 280 milhões com a oferta de ações que precifica na segunda-feira, tomando por base o preço de fechamento de 24 de agosto e a colocação de lote adicional. Na terça, a Unigel reúne os debenturistas de mais de 10% dos títulos de dívida local para discutir uma repactuação, com novos termos e prazos.