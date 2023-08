Calendário do investidor: cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

IBC-Br abre semana, depois de adiamento da divulgação por paralisação dos servidores do Banco Central. Arthur Lira promete reunião sobre o arcabouço fiscal. No exterior, ata do Fomc e vendas do varejo são destaques nos EUA. China tem decisão de política monetária e dados de atividade. Fim da safra de balanços. Veja destaques:

Atividade e inflação

IBC-Br deve apresentar aceleração em junho na comparação mensal, para 0,5%, vindo de uma queda de -2% no mês anterior. A economista da Bloomberg Economics, Adriana Dupita, espera alta de 0,7%. “Nossa previsão traria a média de três meses do indicador - uma proxy imperfeita do PIB - para um crescimento trimestral de 0,5% e uma expansão de 2,7% ano a ano no segundo trimestre de 2023”, diz ela. Dado, que sai às 9:00 desta segunda-feira, foi adiado em função da mobilização dos servidores do Banco Central. Agenda mais leve — depois do IPCA e ata do Copom — tem ainda IPC-S, IPC-Fipe e IGP-10. Curva de juros precifica corte de cerca de 62 pontos da Selic em setembro.

Arcabouço e tributária

O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que haverá reunião nesta segunda-feira sobre o arcabouço fiscal. Ele deu sinais nos bastidores de que as conversas para a entrada do centrão no governo avançaram, e tem a expectativa de que o presidente Lula confirme os nomes ao longo da semana, segundo o Valor. O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), disse que vai apresentar o plano de trabalho na próxima quarta-feira, segundo o site da casa.

Ata do Fomc, dados

A ata da última reunião do Fomc, que será divulgada em 16 de agosto às 15:00, deve mostrar que a maioria dos dirigentes do Fed foi encorajada pelo progresso na desinflação, mas ainda não está convencida de que o ciclo de alta dos juros acabou, segundo a Bloomberg Economics. A julgar pelo tom do presidente do Fed, Jerome Powell, na coletiva de imprensa após a reunião, ele pode estar do lado dovish do comitê, de acordo com a análise. Agenda dos EUA traz ainda vendas no varejo e produção industrial. Reino Unido divulga CPI e Japão, inflação e PIB.

Juros e atividade na China

O Banco Popular da China (PBOC) deve manter a taxa da linha de crédito de médio prazo de um ano em 2,65%, no dia 15 de agosto, pelo segundo mês seguido, depois do corte de 0,10pp em junho. Isso não significaria que a política de afrouxamento tenha terminado, segundo a Bloomberg Economics. “Esperamos que os dados de atividade da China de julho mostrem um enfraquecimento ainda maior da economia”, diz a análise.

Fim da safra de balanços

Semana que encerra safra de números do segundo trimestre tem como destaques Magazine Luiza, JBS, BRF, Natura. A Copel divulga seu último balanço de resultados que antecederam a privatização, realizada na semana passada. Vencimento de opções sobre Ibovespa na B3 ocorre em 16 de agosto. No dia 18, será a vez das opções sobre ações.