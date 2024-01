Calendário do investidor: cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

No Brasil, o IPCA-15 baliza as expectativas para o Copom. No exterior, decisões de bancos centrais na Europa, China e Japão, além do PCE nos EUA, movem os ativos após diminuição recente da perspectiva de cortes.

Veja destaques da próxima semana:

1. IPCA-15 de janeiro

O IPCA-15 de janeiro será divulgado na próxima sexta-feira e pode ser decisivo para as expectativas em torno da decisão do Copom, na semana sequinte. “Os preços dos alimentos provavelmente continuaram a pesar”, diz Adriana Dupita, economista da Bloomberg Economics. A estimativa mediana do mercado aponta uma leve aceleração do índice para 0,48% na comparação mensal.

2. BCE, BOJ e PCE dos EUA

Os mercados acompanham na próxima semana as decisões de alguns dos principais bancos centrais do mundo, que geram expectativas após a recente diminuição das expectativas de cortes de juros. O principal destaque será o BCE, na quinta-feira. A presidente Christine Lagarde tende a continuar tentando reduzir as apostas de redução até abril, diz a Bloomberg Economics. Antes na semana, o Banco do Japão faz sua reunião. Nos EUA, as apostas nos juros devem ser influenciadas pelo PIB do 4º trimestre, com estimativa de desaceleração, e pelo deflator PCE - tido como o dado de inflação preferido do Fed.

3. Juros e bolsas na China

O mercado chinês já reabre na segunda-feira conhecendo a decisão do banco central do país, prevista para domingo. A estimativa é de que as taxas de empréstimos de um e cinco anos fiquem inalteradas. O PBOC define sua taxa em meio a sinais de desaceleração econômica e ao enfraquecimento do mercado acionário. O selloff dos papéis negociados na China e em Hong Kong neste início de ano soma US$ 6,3 trilhões e Tóquio ultrapassou Xangai como o maior mercado de ações da Ásia.

4. Haddad e reoneração

Após uma semana marcada por negociações em torno da medida provisória destinada a elevar a arrecadação do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa na próxima segunda-feira do programa Roda Viva, da TV Cultura. Nesta sexta-feira, Haddad disse que o governo insistiu nas discussões que o melhor princípio é a reoneração gradual da folha de pagamentos. “Levamos isso para os dois presidentes (do Congresso) e vamos discutir a melhor forma de proceder”, afirmou.

5. Assembleia do GPA

Sem quórum suficiente na primeira reunião, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) convocou uma segunda assembleia para a próxima segunda-feira para discutir a proposta de aumento do capital autorizado. A empresa anunciou no mês passado que havia iniciado estudos para uma oferta primária de cerca de R$ 1 bilhão para reduzir seu endividamento.

