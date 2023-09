Calendário do investidor: 5 assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

Dados de inflação ao consumidor e vendas no varejo devem influenciar apostas nos próximos passos de política monetária no Brasil e nos EUA. Decisões de juros do BCE e PBOC, além de dados de atividade na China, também movem mercados. B3 tem vencimento de opções. Veja destaques:

Lula no G20

O presidente Lula chega a Nova Deli, na Índia, para a cúpula do G20 neste fim de semana. O Brasil receberá a Presidência do grupo, por um ano, durante o evento, e terá a responsabilidade de organizar a próxima cúpula, em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. Lula deverá se encontrar com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, durante a viagem, além de discutir com a Índia um acordo envolvendo etanol e a luta contra a desigualdade.

IPCA move DI

O IPCA que será divulgado na terça-feira deve acelerar para 0,28% em agosto na comparação mensal e 4,66% em termos anuais, segundo economistas em pesquisa Bloomberg. O dado deve ser o último índice oficial de preços antes do Copom de 20 de setembro. A alta mensal esperada da inflação deve refletir os preços de energia, carros novos e gasolina, diz Adriana Dupita, da Bloomberg Economics. Segundo ela, o IPCA deve selar a manutenção do ritmo de corte de 0,50pp da Selic este mês. Expectativas do mercado, porém, ainda podem ser influenciadas na semana pela pesquisa Focus e dados do varejo e serviços.

CPI nos EUA e BCE

Visão sobre juros nos EUA será influenciada na quarta-feira pelo CPI, que deve acelerar para 0,6% em agosto sobre julho, mas com núcleo bem menor, de 0,2%. O mercado pode concluir que o Fed terá de subir mais sua taxa, mas essa conclusão pode estar errada, pois o BC americano deve dar mais peso ao núcleo, diz a Bloomberg Economics. PPI e vendas no varejo também são destaques. Na Europa, o BCE se reúne em meio ao dilema entre manter ou elevar os juros.

Juros e dados na China

Agenda econômica expressiva na China deve ser acompanhada com atenção, sobretudo pelos mercados de commodities, com possível impacto nas moedas emergentes. No dia 14, o BC chinês decide sobre sua taxa de empréstimos de um ano, com expectativa de manutenção. No mesmo dia, dados de produção industrial e vendas no varejo mostram o pulso da atividade em meio à preocupação dos investidores com os sinais de desaceleração do país.

Opções na B3, Via

A B3 realiza em 13 de setembro o vencimento de opções sobre Ibovespa e em 15 de setembro o vencimento de opções sobre ações. A Via agendou assembleia em segunda convocação para 12 de setembro com o objetivo de discutir o aumento do capital para até 3 bilhões de ações ordinárias e a mudança da denominação social para “Grupo Casas Bahia”. Assembleia acontece um dia antes da definição de preço em oferta de ações da varejista, que pode levantar cerca de R$ 981 milhões.