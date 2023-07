Calendário de balanços: Vale e Santander divulgam resultados esta semana

A temporada de balanços do segundo trimestre começou na última semana com os resultados da Camil (CAML3) e da WEG (WEGE3) . A agenda de resultados, no entanto, ganha mais tração nesta semana, quando gigantes do mercado brasileiro, como Vale (VALE3) e Santander (SANB11), deverão reportar seus lucros.

Veja a lista de balanços desta semana:

Empresa Código Data de divulgação do balanço Carrefour CRFB3 25/07/2023 Telefônica VIVT3 25/07/2023 Assaí ASAI3 26/07/2023 Pão de Açúcar PCAR3 26/07/2023 Santander SANB11 26/07/2023 EDP Brasil ENBR3 26/07/2023 Intelbras INTB3 27/07/2023 Multiplan MULT3 27/07/2023 Vale VALE3 27/07/2023 Gol GOLL4 27/07/2023 Usiminas USIM5 28/07/2023

Temporada de balanços do 2º trimestre

O período de divulgação de balanços irá durar cerca de um mês, com os últimos ficando para a semana do dia 13 de agosto. Com a taxa de juros ainda em patamar extremamente restritivo, os resultados ainda deverão ser pressionados do lado da despesa financeira. Investidores, no entanto, deverão estar atentos às expectativas futuras das empresas apresentadas durante as teleconferências.

