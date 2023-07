Calendário de balanços do 2º trimestre de 2023: confira as datas

A temporada de balanços do segundo trimestre inicia nesta semana, com a divulgação dos números da WEG (WEGE 3) na quarta-feira, 19. A agenda de resultados, no entanto, só vai ganhar tração na semana que vem, quando gigantes do mercado brasileiro, como Vale e Santander, deverão reportar seus lucros.

O período de divulgação de balanços irá durar cerca de um mês, com os últimos ficando para a semana do dia 13 de agosto. Com a taxa de juros ainda em patamar extremamente restritivo, os resultados ainda deverão ser pressionados do lado da despesa financeira. Investidores, no entanto, deverão estar atentos às expectativas futuras das empresas apresentadas durante as teleconferências.

Confira a agenda de balanços do segundo trimestre.