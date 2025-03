Caixa Seguridade anuncia oferta pública secundária de 82,5 milhões de ações

A Caixa Seguridade, subsidiária de seguros da Caixa, protocolou no domingo, 9, um pedido de registro para uma oferta pública secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias.

A operação visa aumentar o free float da companhia para 20%, conforme exigências do Novo Mercado da B3, já que atualmente apenas 17,25% das ações estão em circulação.

Considerando o valor de fechamento da última sexta-feira, 7, em que o papel era negociado a R$ 15,99, a emissão pode chegar a R$ 1,319 bilhão.

A oferta será coordenada por instituições financeiras como Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America e UBS BB, e também contará com esforços de colocação no exterior.

A efetivação da oferta está sujeita às condições de mercado e à obtenção das aprovações necessárias.