Petrobras (PETR4): Caio Paes de Andrade renuncia à presidência após indicação de Prates

A Petrobras (PETR4) informou nesta quarta-feira, 4, a renúncia antecipada de Caio Mário Paes de Andrade ao cargo de presidente da companhia. O encerramento do mandato já foi aprovado pelo Conselho de Adminsitração e passa a ter efeito a partir de hoje.

João Henrique Rittershaussen, diretor executivo de Desenvolvimento da Produção, assumiu interinamente o cargo de presidente da Petrobras.

A renúncia de Paes de Andrade ocorre após o Ministério de Minas e Energia ter indicado na véspera o senador petista Jean Paul Prates para a presidência da companhia. Sua posse ainda depende da aprovação de órgãos de controle interno da Petrobras.

Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Paes de Andrade já orquestrava sua saída da Petrobras desde o ano passado, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu a eleição presidencial.

Em dezembro, a Petrobras informou que Paes de Andrade iria compor a equipe do então futuro governador do estado de São Paulo, Tarcício de Freitas, e que o executivo permaneceria na companhia para auxiliar no processo de transição.