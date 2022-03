Caged, inflação americana, Amazon, Via, Embraer e o que move o mercado

As bolsas internacionais recuam nesta quinta-feira, 10, em correção às fortes altas registradas no pregão anterior, que marcou a interrupção das perdas globais por temores sobre a guerra na Ucrânia. Os desdobramentos do conflito, porém, seguem como pano de fundo das negociações, com preocupações sobre seus efeitos na inflação.

O petróleo, que chegou a arrefecer de 127 para 111 dólares na véspera, voltou a ganhar força nesta quinta, sendo negociado acima de 115 dólares por barril nesta manhã. Esperanças sobre aumento da produção por países da Opep e possível alívio de sanções aos petróleos da Venezuela e Irã têm afastado a commodity das máximas.

Inflação

A valorização de materiais básicos, impulsionada por boicotes e problemas de oferta devido à guerra, deve ter impacto direto na inflação global. Dados do Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) darão ainda mais detalhes sobre essa dinâmica. O indicador será divulgado às 10h30 sob expectativa de aceleração do CPI anual de 7,5% para 7,9%. O consenso para o núcleo do CPI é de leve queda de 6% para 5,9%.

O CPÌ de hoje será o último indicador de inflação ao consumidor americano divulgado antes da decisão de juros do Federal Reserve, na semana que vem, que deve marcar o início do ciclo de altas no país.

Caged e vendas do varejo

No Brasil, está previsto para esta quinta a divulgação do Caged de janeiro, que, segundo consenso da Bloomberg, deve revelar a criação de 160.000 empregos formais ante queda de 265.800 em dezembro. Na agenda, ainda estão as vendas do varejo de janeiro para as quais são esperadas alta mensal de 0,3% e queda de 2,7% na comparação anual.

Na frente corporativa, resultados trimestrais e anúncios feitos na última noite devem movimentar o pregão desta quinta.

Amazon

O principal destaque do mercado americano deve ficar com os papéis da Amazon, que disparam mais de 6% no pré-mercado, após a companhia anunciar o desdobramento de ações na proporção de 10 para 1 e um programa para a recompra de 10 bilhões de dólares em ações.

Embraer

A fabricante de aeronaves Embraer (EMBR3) registrou lucro líquido ajustado de 327,2 milhões de reais no quarto trimestre, revertendo o prejuízo de 70,3 milhões de reais registrado no mesmo período de 2020. A empresa ainda anunciou seu guidance para 2022, o qual prevê a entrega de 60 a 70 aviões comerciais, 100 a 110 executivos e receita líquida entre 4,5 e 5 bilhões de dólares.

Natura

A Natura (NTCO3), que vem de 16% de alta com o mercado se antecipando ao resultado da última noite, teve lucro líquido aos acionistas de 695 milhões de reais no último trimestre, representando 292% de crescimento na comparação anual. O resultado, segundo a Natura, foi impulsionado por novos ganhos de sinergia com a Avon relacionados à estrutura corporativa. A receita líquida do período, porém, teve leve queda de 3% para 11,643 bilhões de reais.

Via

A Via (VIIA3), das Casas Bahia e Ponto (Ex-Pontofrio) teve lucro líquido de 125 milhões de reais, 73,4% abaixo do quarto trimestre de 2020. O resultado foi influenciado negativamente pelos processos trabalhistas contra a empresa e "outros créditos não recorrentes". Esses efeitos, segundo a Via, corroeram mais de 400 milhões de reais do lucro trimestral. As vendas físicas caíram 24%.

Balanços do dia

Para esta quinta estão previstos os resultados da Smartfit (SMFT3), Arezzo (ARZZ3), Tenda (TEND3), Grupo Mateus (GMAT3), Lojas Quero-Quero (LJQQ3) e Santos Brasil (STBP3). Na última noite, além de Natura, Via e Embraer, também divulgaram seus respectivos balanços CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), Guararapes (GUAR3, Riachuelo), Tegma (TGMA3), Lavvi (LAVV3), Pague Menos (PGMN3), Wiz (WIZS3), Valid (VLID3) e Moura Dubeux (MDNE3).