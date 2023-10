Caged, balanços, Natura, minério em alta: 4 assuntos que movem o mercado nesta segunda

Pequenas doses de apetite ao risco ditam a direção dos mercados na manhã desta segunda-feira, 30, com bolsas em alta e o dólar em queda. O movimento ocorre enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) prevista para esta quarta-feira, 1. Ninguém mais aposta em uma nova alta de juros nesta semana, mas por quanto tempo as taxas continuarão elevadas nos Estados Unidos continua como um ponto de incerteza. Espera-se que o presidente do Fed, Jerome Powell, traga pistas quanto a isso em sua coletiva pós-decisão. Quarta também será dia de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), para a qual o consenso é de mais uma queda de juro de 0,50 ponto percentual.

Enquanto aguardam as decisões de política monetária, especialistas do mercado digerem os principais dados econômicos e balanços corporativos.

Caged

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) serão divulgados nesta segunda sob expectativa de criação de 208,8 mil empregos formais no mês de setembro. Se confirmado, o número representará uma desaceleração em relação aos 220,8 mil criados no mês anterior. Apesar da força da economia brasileira no primeiro semestre, economistas esperam algum resfriamento neste semestre pelo efeito defasado da política monetária. Irão compor o quadro do mercado de trabalho brasileiro os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, que serão divulgados amanhã, 31.

Balanços

Investidores também estarão atentos nesta segunda aos balanços do terceiro trimestre. Estão previstos para após o encerramento do pregão os resultados de GPA (PCAR3), Assaí (ASAI3) e Irani (RANI3). Nos Estados Unidos, analistas digerem os números do McDonald's, que saíram acima das expectativas. Os papéis da rede de fast food sobem pouco mais de 3% no pré-mercado.

Natura (NTCO3)

Ainda no radar corporativo, investidores deverão reagir nesta segunda às negociações entre Natrua e o fundo de private equity Aurelius Investment Advisory Limited envolvendo a The Body Shop. Um acordo de exclusividade para a venda para a Aurelius já foi assinado, segundo fato relevante da Natura.

Minério em alta

O minério de ferro subiu mais de 2% nesta madrugada, em Dalian, encerrando as negociações cotado a US$ 123 por tonelada. A alta, segundo a Reuters, foi puxada pela expectativa de aumento de consumo da China diante de uma nova rodada de estímulos fiscais. Na semana passada, autoridades do país anunciaram a emissão de 1 trilhão de iuanes para impulsionar o crescimento econômico.