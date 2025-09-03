Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Cade reconhece Coelho Diniz como novos controladores do GPA (PCAR3)

Órgão aprovou aumento de participação da família no capital social da varejista, que chegou a 24,5%, ultrapassando a fatia do Casino

Pão de Açúcar: dívida ficou R$ 2 bilhões menor (Foto: GPA/Divulgação) (GPA/Divulgação)

Pão de Açúcar: dívida ficou R$ 2 bilhões menor (Foto: GPA/Divulgação) (GPA/Divulgação)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10h53.

A superintendência-geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, sem restrições, a venda de parte do GPA (PCAR3) para o Grupo Coelho Diniz. A operação é referente à aquisição de participação societária na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD).

Com isso, a Família Coelho Diniz passou a ser titular de 24,5% das ações da CBD, ultrapassando a fatia do Grupo Casino, de 22,5%. A área técnica do Cade entende que Grupo Coelho Diniz passa a deter controle sobre o GPA, mesmo que de forma compartilhada.

Na segunda-feira, a companhia informou, por meio de fato relevante, que os acionistas da família submeteram uma proposta de chapa de candidatos à eleição do conselho. Diante do recebimento das informações, o GPA afirmou que convocaria uma reunião do colegiado para deliberar sobre a realização de assembleia-geral extraordinária (AGE).

O Grupo Coelho Diniz pertence aos empresários André Luiz Coelho Diniz, Alex Sandro Coelho Diniz, Fábio Coelho Diniz, Henrique Mulford Coelho Diniz e Helton Coelho Diniz. Apesar do mesmo sobrenome, eles não têm parentesco com o antigo controlador do GPA, Abilio Diniz.

A Família Coelho Diniz é dona da rede de supermercados de mesmo nome e que conta, atualmente, com 22 lojas em cidades de Minas Gerais. . Já consolidada no mercado mineiro, ela encontrou no GPA a oportunidade para expandir nacionalmente.

Em fevereiro, o grupo comprou cerca de 5% das ações do GPA. Em maio, a fatia foi para 10%, avançando para 17,7% em junho e, no fim de agosto, chegou ao patamar atual.

A CBD é uma companhia aberta listada na B3 com forte atuação no segmento de supermercado por meio das marcas Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra Mercado e Mini. Ela também atua no varejo online e em locação de imóveis próprios.

Na decisão assinada pelo superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto, há a consideração de que, apesar de ambas as companhias atuarem no ramo de supermercados, a operação “não acarreta sobreposição horizontal nem integração vertical”, pelo fato de o CBD e a Família Coelho Diniz possuírem supermercados em diferentes municípios.

Além disso, nenhuma das empresas da família fornece produtos para outros supermercados.

Acompanhe tudo sobre:GPA (Grupo Pão de Açúcar)SupermercadosVarejo

Mais de Invest

Ibovespa abre próximo à estabilidade com produção industrial e tarifas dos EUA no radar

Vale distribui hoje US$ 1,45 bilhão em JCP: veja quem tem direito

Powerball tem prêmio de R$ 7 bilhões e brasileiros podem apostar; saiba como

PMIs, julgamento de Bolsonaro e audiência em Washington: o que move os mercados

Mais na Exame

Carreira

Última chamada: inscreva-se hoje neste curso gratuito que prepara universitários para o mercado

Tecnologia

Séries verticais do ReelShort ganham espaço no Brasil; conheça 10 novelas (duas delas são nacionais)

Mercados

Ibovespa abre próximo à estabilidade com produção industrial e tarifas dos EUA no radar

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda sobe para US$ 111 mil, mas é pressionada pelo fortalecimento do dólar