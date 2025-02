Cade aprova sem restrições fusão entre Grupo Mateus e Novo Atacarejo

O Grupo Mateus anunciou que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou, sem restrições, a fusão entre a companhia e o Novo Atacarejo.

A operação envolve a combinação dos negócios de atacarejo, varejo e atacado de distribuição nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas.

A decisão do Cade será definitiva em 15 dias, contados a partir da publicação no Diário Oficial da União.

A conclusão da operação acontecerá após cumprimento de condições adicionais, incluindo a reorganização das lojas e centros de distribuição que serão incorporados ao Novo Atacarejo.

O Mateus deterá 51% do negócio combinado, enquanto a família Assis, controladora do Novo Atacarejo, manterá 49%. O CEO da JV será Daniel Costa, do Novo Atacarejo. O CFO será indicado pelo Grupo Mateus, que também indicará quatro dos sete integrantes do Conselho – Ilson Mateus vai ser o chairman da JV.