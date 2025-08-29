C&A ganha recomendação de compra do Citi às vésperas de entrar no Ibovespa

O Citi elevou a recomendação para C&A (CEAB3) de "neutra" para "compra", reforçando a leva de boas avaliações que a varejista de vestuário tem recebido. A nova avaliação veio após a divulgação do resultado mais recente da companhia. Para o banco, a C&A entra no terceiro no trimestre com um balanço "sólido", e chama atenção para o nível de alavancagem da companhia, com a relação dívida líquida e Ebitda em 0,3 vez.

O banco ressalta que a varejista pagou todas as obrigações relacionadas ao fim do contrato com o Bradesco (BBDC4) no seu braço financeiro C&A Pay, no valor de R$ 650,6 milhões. "A C&A, agora, tem caminho aberto para retomar seus investimentos", escreveram os analistas.

Essa situação financeira mais confortável permite que a companhia aumente aportes em logística e ser mais ambiciosa em sua expansão de distribuição, avalia o Citi. Tributos recuperáveis da ordem R$ 1,4 bilhão também devem ajudar no financiamento dessa estratégia.

Ainda há cautela sobre uma possível desaceleração de receitas, depois de um trimestre forte para a varejista. Mas os analistas do Citi veem o C&A Pay ganhando penetração, o que tem feito os clientes comprarem e mais e frequentarem mais as lojas. com m aumentar

O Citi ajustou as previsões de crescimento da companhia no médio prazo e vê uma" melhora na história de expansão" da C&A, financiada por uma geração de caixa robusta. "Maior fluxo de caixa também significa menores custos financeiros e se traduz em ganhos maiores".

Para o terceiro trimestre, o Citi estima que a C&A realize R$ 1,896 bilhão em vendas. No ano fechado, ainda segundo as estimativas do banco, a varejista deve chegar aos R$ 8,323 bilhões. Para 2026, a projeção é de R$ 9,163 bilhões. A previsão de abertura de novas unidades traz uma perspectiva de crescimento de áreas de lojas da companhia em 5% este ano e 4% nos próximos dois anos.

Em um momento no qual investidores diminuíram o interesse pelo varejo, conforme mostra estudo realizado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME), a C&A é apontada, no levantamento, como umas das favoritas do setor.

A varejista apareceu na terceira e última prévia na carteira do Ibovespa e deve estrear oficialmente no índice na próxima segunda-feira, 1.

Além do upgrade em CEAB3, o Citi elevou o preço-alvo da companhia, de R$ 19,50 para R$ 21.