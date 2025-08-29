Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

C&A ganha recomendação de compra do Citi às vésperas de entrar no Ibovespa

Na visão dos analistas, a varejista tem espaço para retomar investimentos depois ter reduzido sua alavancagem

C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi (C&A/Divulgação)

C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi (C&A/Divulgação)

Augusto Diniz e Mitchel Diniz

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15h42.

O Citi elevou a recomendação para C&A (CEAB3) de "neutra" para "compra", reforçando a leva de boas avaliações que a varejista de vestuário tem recebido. A nova avaliação veio após a divulgação do resultado mais recente da companhia. Para o banco, a C&A entra no terceiro no trimestre com um balanço "sólido", e chama atenção para o nível de alavancagem da companhia, com a relação dívida líquida e Ebitda em 0,3 vez.

O banco ressalta que a varejista pagou todas as obrigações relacionadas ao fim do contrato com o Bradesco (BBDC4) no seu braço financeiro C&A Pay, no valor de R$ 650,6 milhões. "A C&A, agora, tem caminho aberto para retomar seus investimentos", escreveram os analistas.

Essa situação financeira mais confortável permite que a companhia aumente aportes em logística e ser mais ambiciosa em sua expansão de distribuição, avalia o Citi.  Tributos recuperáveis da ordem R$ 1,4 bilhão também devem ajudar no financiamento dessa estratégia.

Ainda há cautela sobre uma possível desaceleração de receitas, depois de um trimestre forte para a varejista. Mas os analistas do Citi veem o C&A Pay ganhando penetração, o que tem feito os clientes comprarem e mais e frequentarem mais as lojas. com m aumentar

O Citi ajustou as previsões de crescimento da companhia no médio prazo e vê uma" melhora na história de expansão" da C&A, financiada por uma geração de caixa robusta. "Maior fluxo de caixa também significa menores custos financeiros e se traduz em ganhos maiores".

Para o terceiro trimestre, o Citi estima que a C&A realize R$ 1,896 bilhão em vendas. No ano fechado, ainda segundo as estimativas do banco, a varejista deve chegar aos R$ 8,323 bilhões. Para 2026, a projeção é de R$ 9,163 bilhões. A previsão de abertura de novas unidades traz uma perspectiva de crescimento de áreas de lojas da companhia em 5% este ano e 4% nos próximos dois anos.

Em um momento no qual investidores diminuíram o interesse pelo varejo, conforme mostra estudo realizado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME), a C&A é apontada, no levantamento, como umas das favoritas do setor.

A varejista apareceu na terceira e última prévia na carteira do Ibovespa e deve estrear oficialmente no índice na próxima segunda-feira, 1.

Além do upgrade em CEAB3, o Citi elevou o preço-alvo da companhia, de R$ 19,50 para R$ 21.

 

Acompanhe tudo sobre:C&ABalançosVarejoCiti

Mais de Invest

Ibovespa opera em alta repercutindo PCE nos EUA e Lei de Reciprocidade Econômica no Brasil

Ibovespa surpreende com o segundo melhor desempenho em dólares desde 2010

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Dólar perto dos R$ 5,40: é hora de comprar a moeda e ir para a Disney?

Mais na Exame

Mundo

Em cinco anos, número de desaparecidos no mundo cresce quase 70% para 280 mil, afirma Cruz Vermelha

Marketing

Após Sydney Sweeney, American Eagle lança collab com Travis Kelce, noivo de Taylor Swift

Inteligência Artificial

Lucro de empresas de jogos chinesas cresce em 2025, impulsionado por IA e expansão internacional

Carreira

TD SYNNEX aposta em programa de liderança sob medida com a EXAME Saint Paul