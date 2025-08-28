C&A entra e Petz sai na 3º prévia do Ibovespa: veja outras mudanças

Ibovespa: terceira prévia da carteira exclui Petz e inclui C&A (Germano Lüders/Exame)
Repórter de finanças
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16h45.
Última atualização em 28 de agosto de 2025 às 17h58.
A terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa, divulgada pela B3 nesta quinta-feira, 28, exclui Petz (PETZ3) e São Martinho (SMTO3) e confirma a entrada das ações da C&A (CEAB3) e Curry (CURY3). A carteira definitiva passa a valor na próxima segunda-feira, 1º de setembro.
Com as mudanças, a carteira passa a ter 84 papéis de 81 empresas.
As ações ordinárias da Cury entram com peso de 0,217%, enquanto as da C&A entram no índice com peso de 0,108%.
Os cinco ativos com maior peso na composição do índice na terceira prévia são: Vale ON (11,24%); Itaú Unibanco PN (8,239%); Petrobras PN (6,431%); Petrobras ON (4,158%); e Bradesco PN (3,99%).
A B3 publica, de forma periódica, três versões preliminares das novas composições de índices: a primeira no pregão inicial do último mês de validade da carteira em vigor; a segunda no pregão seguinte ao dia 15 desse mesmo mês; e a terceira no penúltimo pregão antes do fim da vigência da carteira atual.
|CÓDIGO
|AÇÃO
|TIPO
|PART. %
|ALOS3
|ALLOS
|ON ED NM
|0,5163
|ABEV3
|AMBEV S/A
|ON
|2,4694
|ASAI3
|ASSAI
|ON NM
|0,6419
|AURE3
|AUREN
|ON NM
|0,1612
|AZZA3
|AZZAS 2154
|ON NM
|0,2214
|B3SA3
|B3
|ON NM
|3,131
|BBSE3
|BBSEGURIDADE
|ON NM
|0,9523
|BBDC3
|BRADESCO
|ON N1
|0,9805
|BBDC4
|BRADESCO
|PN N1
|3,9899
|BRAP4
|BRADESPAR
|PN N1
|0,1941
|BBAS3
|BRASIL
|ON NM
|2,7887
|BRKM5
|BRASKEM
|PNA N1
|0,1178
|BRAV3
|BRAVA
|ON NM
|0,4426
|BRFS3
|BRF SA
|ON NM
|0,5776
|BPAC11
|BTGP BANCO
|UNT N2
|2,9414
|CXSE3
|CAIXA SEGURI
|ON NM
|0,3994
|CEAB3
|CEA MODAS
|ON NM
|0,1089
|CMIG4
|CEMIG
|PN N1
|1,0023
|COGN3
|COGNA ON
|ON NM
|0,2506
|CPLE6
|COPEL
|PNB N2
|0,9644
|CSAN3
|COSAN
|ON NM
|0,3046
|CPFE3
|CPFL ENERGIA
|ON NM
|0,3509
|CMIN3
|CSNMINERACAO
|ON N2
|0,4001
|CURY3
|CURY S/A
|ON NM
|0,2171
|CVCB3
|CVC BRASIL
|ON NM
|0,0443
|CYRE3
|CYRELA REALT
|ON NM
|0,3287
|DIRR3
|DIRECIONAL
|ON NM
|0,2336
|ELET3
|ELETROBRAS
|ON N1
|3,7689
|ELET6
|ELETROBRAS
|PNB N1
|0,5962
|EMBR3
|EMBRAER
|ON NM
|2,6373
|ENGI11
|ENERGISA
|UNT N2
|0,7455
|ENEV3
|ENEVA
|ON NM
|1,3707
|EGIE3
|ENGIE BRASIL
|ON ED NM
|0,4811
|EQTL3
|EQUATORIAL
|ON NM
|2,1488
|FLRY3
|FLEURY
|ON NM
|0,3049
|GGBR4
|GERDAU
|PN N1
|1,0182
|GOAU4
|GERDAU MET
|PN N1
|0,2796
|HAPV3
|HAPVIDA
|ON NM
|0,5891
|HYPE3
|HYPERA
|ON NM
|0,3343
|IGTI11
|IGUATEMI S.A
|UNT N1
|0,2247
|IRBR3
|IRBBRASIL RE
|ON NM
|0,1848
|ISAE4
|ISA ENERGIA
|PN N1
|0,4272
|ITSA4
|ITAUSA
|PN EJ N1
|3,073
|ITUB4
|ITAUUNIBANCO
|PN EJ N1
|8,2389
|KLBN11
|KLABIN S/A
|UNT N2
|0,6853
|RENT3
|LOCALIZA
|ON NM
|1,6262
|LREN3
|LOJAS RENNER
|ON NM
|0,7606
|MGLU3
|MAGAZ LUIZA
|ON NM
|0,1213
|POMO4
|MARCOPOLO
|PN EDJ N2
|0,2907
|MRFG3
|MARFRIG
|ON NM
|0,2048
|BEEF3
|MINERVA
|ON ATZ NM
|0,1224
|MOTV3
|MOTIVA SA
|ON NM
|0,6605
|MRVE3
|MRV
|ON ATZ NM
|0,133
|MULT3
|MULTIPLAN
|ON N2
|0,402
|NATU3
|NATURA
|ON NM
|0,3625
|PCAR3
|P.ACUCAR-CBD
|ON NM
|0,0742
|PETR3
|PETROBRAS
|ON EDJ N2
|4,158
|PETR4
|PETROBRAS
|PN EDJ N2
|6,4314
|RECV3
|PETRORECSA
|ON NM
|0,1685
|PRIO3
|PETRORIO
|ON NM
|1,3911
|PSSA3
|PORTO SEGURO
|ON NM
|0,4431
|RADL3
|RAIADROGASIL
|ON NM
|1,1384
|RAIZ4
|RAIZEN
|PN ATZ N2
|0,0618
|RDOR3
|REDE D OR
|ON NM
|1,9854
|RAIL3
|RUMO S.A.
|ON NM
|0,8427
|SBSP3
|SABESP
|ON NM
|3,4049
|SANB11
|SANTANDER BR
|UNT
|0,4757
|STBP3
|SANTOS BRP
|ON NM
|0,2767
|CSNA3
|SID NACIONAL
|ON
|0,2554
|SLCE3
|SLC AGRICOLA
|ON NM
|0,1636
|SMFT3
|SMART FIT
|ON NM
|0,4894
|SUZB3
|SUZANO S.A.
|ON NM
|1,6253
|TAEE11
|TAESA
|UNT EDJ N2
|0,3579
|VIVT3
|TELEF BRASIL
|ON EJ
|1,1965
|TIMS3
|TIM
|ON NM
|0,8781
|TOTS3
|TOTVS
|ON NM
|1,0679
|UGPA3
|ULTRAPAR
|ON ED NM
|0,94
|USIM5
|USIMINAS
|PNA N1
|0,0919
|VALE3
|VALE
|ON NM
|11,2398
|VAMO3
|VAMOS
|ON NM
|0,0957
|VBBR3
|VIBRA
|ON NM
|1,2248
|VIVA3
|VIVARA S.A.
|ON NM
|0,1669
|WEGE3
|WEG
|ON NM
|2,6669
|YDUQ3
|YDUQS PART
|ON NM
|0,1603
A composição das carteiras do Ibovespa dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.
Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.