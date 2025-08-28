Invest

C&A entra e Petz sai na 3º prévia do Ibovespa: veja outras mudanças

Carteira definitiva será divulgada na próxima segunda-feira (1)

Ibovespa: terceira prévia da carteira exclui Petz e inclui C&A (Germano Lüders/Exame)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16h45.

Última atualização em 28 de agosto de 2025 às 17h58.

A terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa, divulgada pela B3 nesta quinta-feira, 28, exclui Petz (PETZ3) e São Martinho (SMTO3) e confirma a entrada das ações da C&A (CEAB3) e Curry (CURY3). A carteira definitiva passa a valor na próxima segunda-feira, 1º de setembro.

Com as mudanças, a carteira passa a ter 84 papéis de 81 empresas.

As ações ordinárias da Cury entram com peso de 0,217%, enquanto as da C&A entram no índice com peso de 0,108%.

Os cinco ativos com maior peso na composição do índice na terceira prévia são: Vale ON (11,24%); Itaú Unibanco PN (8,239%)Petrobras PN (6,431%); Petrobras ON (4,158%); e Bradesco PN (3,99%).

A B3 publica, de forma periódica, três versões preliminares das novas composições de índices: a primeira no pregão inicial do último mês de validade da carteira em vigor; a segunda no pregão seguinte ao dia 15 desse mesmo mês; e a terceira no penúltimo pregão antes do fim da vigência da carteira atual.

Confira a 3 ª prévia do Ibov

CÓDIGOAÇÃOTIPOPART. %
ALOS3ALLOSON  ED  NM0,5163
ABEV3AMBEV S/AON2,4694
ASAI3ASSAION      NM0,6419
AURE3AURENON      NM0,1612
AZZA3AZZAS 2154ON      NM0,2214
B3SA3B3ON      NM3,131
BBSE3BBSEGURIDADEON      NM0,9523
BBDC3BRADESCOON      N10,9805
BBDC4BRADESCOPN      N13,9899
BRAP4BRADESPARPN      N10,1941
BBAS3BRASILON      NM2,7887
BRKM5BRASKEMPNA     N10,1178
BRAV3BRAVAON      NM0,4426
BRFS3BRF SAON      NM0,5776
BPAC11BTGP BANCOUNT     N22,9414
CXSE3CAIXA SEGURION      NM0,3994
CEAB3CEA MODASON      NM0,1089
CMIG4CEMIGPN      N11,0023
COGN3COGNA ONON      NM0,2506
CPLE6COPELPNB     N20,9644
CSAN3COSANON      NM0,3046
CPFE3CPFL ENERGIAON      NM0,3509
CMIN3CSNMINERACAOON      N20,4001
CURY3CURY S/AON      NM0,2171
CVCB3CVC BRASILON      NM0,0443
CYRE3CYRELA REALTON      NM0,3287
DIRR3DIRECIONALON      NM0,2336
ELET3ELETROBRASON      N13,7689
ELET6ELETROBRASPNB     N10,5962
EMBR3EMBRAERON      NM2,6373
ENGI11ENERGISAUNT     N20,7455
ENEV3ENEVAON      NM1,3707
EGIE3ENGIE BRASILON  ED  NM0,4811
EQTL3EQUATORIALON      NM2,1488
FLRY3FLEURYON      NM0,3049
GGBR4GERDAUPN      N11,0182
GOAU4GERDAU METPN      N10,2796
HAPV3HAPVIDAON      NM0,5891
HYPE3HYPERAON      NM0,3343
IGTI11IGUATEMI S.AUNT     N10,2247
IRBR3IRBBRASIL REON      NM0,1848
ISAE4ISA ENERGIAPN      N10,4272
ITSA4ITAUSAPN  EJ  N13,073
ITUB4ITAUUNIBANCOPN  EJ  N18,2389
KLBN11KLABIN S/AUNT     N20,6853
RENT3LOCALIZAON      NM1,6262
LREN3LOJAS RENNERON      NM0,7606
MGLU3MAGAZ LUIZAON      NM0,1213
POMO4MARCOPOLOPN  EDJ N20,2907
MRFG3MARFRIGON      NM0,2048
BEEF3MINERVAON  ATZ NM0,1224
MOTV3MOTIVA SAON      NM0,6605
MRVE3MRVON  ATZ NM0,133
MULT3MULTIPLANON      N20,402
NATU3NATURAON      NM0,3625
PCAR3P.ACUCAR-CBDON      NM0,0742
PETR3PETROBRASON  EDJ N24,158
PETR4PETROBRASPN  EDJ N26,4314
RECV3PETRORECSAON      NM0,1685
PRIO3PETRORIOON      NM1,3911
PSSA3PORTO SEGUROON      NM0,4431
RADL3RAIADROGASILON      NM1,1384
RAIZ4RAIZENPN  ATZ N20,0618
RDOR3REDE D ORON      NM1,9854
RAIL3RUMO S.A.ON      NM0,8427
SBSP3SABESPON      NM3,4049
SANB11SANTANDER BRUNT0,4757
STBP3SANTOS BRPON      NM0,2767
CSNA3SID NACIONALON0,2554
SLCE3SLC AGRICOLAON      NM0,1636
SMFT3SMART FITON      NM0,4894
SUZB3SUZANO S.A.ON      NM1,6253
TAEE11TAESAUNT EDJ N20,3579
VIVT3TELEF BRASILON  EJ1,1965
TIMS3TIMON      NM0,8781
TOTS3TOTVSON      NM1,0679
UGPA3ULTRAPARON  ED  NM0,94
USIM5USIMINASPNA     N10,0919
VALE3VALEON      NM11,2398
VAMO3VAMOSON      NM0,0957
VBBR3VIBRAON      NM1,2248
VIVA3VIVARA S.A.ON      NM0,1669
WEGE3WEGON      NM2,6669
YDUQ3YDUQS PARTON      NM0,1603

Como é formado o Ibovespa?

A composição das carteiras do Ibovespa  dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.

Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.

