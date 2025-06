C&A (CEAB3) encerra parceria com Bradesco e paga R$ 650 milhões por recompra de serviços financeiros

A C&A (CEAB3) anunciou nesta segunda-feira, 23, o término oficial de sua parceria com o Banco Bradesco (BBDC4) e o Bradescard, que durava desde 2009, para a oferta de produtos e serviços financeiros aos seus clientes.

Em fato relevante, a varejista informou que firmou um termo de transação e encerramento do contrato com os bancos e, como parte do acordo, vendeu os direitos relacionados à carteira do cartão Bradescard por R$ 170 milhões.

A C&A também declarou a quitação antecipada de R$ 650,6 milhões referentes a recompra dos direitos de explorar, de forma independente, os serviços financeiros que antes eram exclusivos do Bradesco. De acordo com o documento, essa obrigação tinha vencimento previsto para julho de 2025.

As ações da C&A (CEAB3) encerraram o pregão desta segunda-feira, 23, com alta de 0,77%, cotadas a R$ 17,02.