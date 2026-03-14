ByteDance suspende a IA de vídeo Seedance após briga com Hollywood, diz revista

A ByteDance, empresa chinesa controladora do TikTok, suspendeu o lançamento global do seu mais recente modelo de geração de vídeo por inteligência artificial, o Seedance 2.0, após uma série de disputas de direitos autorais com grandes estúdios de Hollywood e plataformas de streaming. A informação é do site especializado The Information, publicada neste sábado, com base em duas fontes com conhecimento direto do assunto. A Reuters, que repercutiu o caso, não conseguiu verificar o relato de forma independente, e a ByteDance não respondeu aos pedidos de comentário.

O modelo, apresentado oficialmente em fevereiro, havia sido desenvolvido para uso profissional em cinema, e-commerce e publicidade, com capacidade de processar texto, imagens, áudio e vídeo simultaneamente. A ByteDance pretendia disponibilizá-lo globalmente em meados de março, mas suspendeu os planos desde então, segundo o The Information.

Os problemas começaram depois que vídeos gerados pelo modelo viralizaram na China — incluindo um que mostrava os atores Tom Cruise e Brad Pitt em uma cena de luta. A Disney, uma das mais atingidas por violação de direitos autorais, enviou uma notificação extrajudicial à empresa chinesa, acusando-a de usar personagens da companhia, como os das franquias Star Wars e Marvel, para treinar o modelo sem autorização, tratando-os como se fossem imagens de domínio público.

Em resposta às ameaças de ação judicial de estúdios americanos, a ByteDance havia declarado no mês passado que tomaria medidas para impedir o uso não autorizado de propriedade intelectual no Seedance 2.0. Agora, segundo o The Information, a equipe jurídica da empresa trabalha para identificar e resolver potenciais problemas legais, enquanto engenheiros adicionam barreiras técnicas para evitar que o modelo gere conteúdo que possa resultar em novas violações de direitos autorais.

O Seedance 2.0 havia atraído atenção internacional por ser comparado ao DeepSeek — startup chinesa de IA que desenvolveu modelos considerados rivais aos da Anthropic e da OpenAI. O modelo chegou a ser elogiado por executivos do setor, incluindo Elon Musk, pela capacidade de gerar roteiros cinematográficos a partir de poucos comandos de texto.