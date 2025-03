BYD supera Tesla em receita e fecha 2024 com US$ 107 bilhões em vendas

A montadora chinesa BYD divulgou, nesta segunda-feira, 24, que teve receita de 777 bilhões de yuans (US$ 107 bilhões) em 2024, superando, pela primeira vez, a Tesla em faturamento.

Os números divulgados ficaram acima das expectativas de analistas consultados pela Bloomberg, que projetavam 766 bilhões de yuans. O lucro líquido da empresa também superou as estimativas, com alta de 34% no ano, somando 40,3 bilhões de yuans (US$ 5,5 bilhões), acima das expectativas de 39,5 bilhões de yuans.

A Tesla, por sua vez, encerrou 2024 com receita de US$ 97,7 bilhões e lucro líquido de US$ 7,6 bilhões. Embora ainda mantenha larga vantagem em valor de mercado — cerca de US$ 800 bilhões, frente aos US$ 157 bilhões da rival —, a companhia de Elon Musk tem perdido participação na China, onde as entregas vêm caindo há cinco meses consecutivos.

Já para a BYD, a China é o maior mercado. Por lá, a fabricante tem uma participação de 15% nas vendas de carros de passeio — elétricos ou não.

O avanço da BYD

Com sede em Shenzhen, a BYD consolidou sua liderança no maior mercado de veículos elétricos do mundo ao combinar preços competitivos com inovações tecnológicas.

Neste ano, a montadora lançou um sistema de recarga capaz de adicionar 400 km de autonomia em 5 minutos e incluiu recursos avançados de assistência à direção até mesmo nos modelos mais acessíveis.

Esse salto tecnológico ajudou a BYD a alcançar novos patamares: as ações negociadas em Hong Kong subiram cerca de 51% no ano, atingindo máximas históricas.

Em volume de vendas de carros 100% elétricos, a BYD ficou próxima da Tesla, com 1,76 milhão de unidades vendidas — ante 1,79 milhão da concorrente americana. Ao considerar os modelos híbridos, a liderança da chinesa se destaca: foram 4,27 milhões de unidades comercializadas, patamar próximo ao da Ford.

A expectativa da BYD é manter o ritmo acelerado. Nos dois primeiros meses de 2025, a empresa vendeu 623,3 mil veículos, alta de 93% em relação ao mesmo período do ano passado. A meta para este ano é entregar entre 5 milhões e 6 milhões de unidades.

Expansão internacional

Fora da China, a BYD segue ganhando espaço em mercados como Europa, Tailândia, Singapura e Austrália. A empresa ainda não atua com carros de passeio nos Estados Unidos, em razão das tarifas elevadas impostas aos veículos chineses, mas tem reforçado sua estratégia de internacionalização.

O presidente e fundador da BYD, Wang Chuanfu, disse, em comunicado à imprensa, que as montadoras chinesas já deixaram de ser seguidoras no segmento de veículos inteligentes e hoje lideram o processo. A prioridade, agora, é ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para ganhar competitividade nos mercados globais.