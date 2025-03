BYD lança sistema que carrega carro elétrico em cinco minutos – mais um baque para a Tesla

A montadora chinesa BYD anunciou um avanço significativo no mercado de veículos elétricos: um sistema de recarga que promete abastecer um carro em apenas cinco minutos, aproximando-se do tempo necessário para abastecer um veículo a combustão.

Durante um evento realizado em Shenzhen, Wang Chuanfu, presidente e fundador da BYD, revelou que a nova tecnologia permite que o sedã Han L recupere 470 quilômetros de autonomia em apenas cinco minutos de recarga. Os primeiros modelos com esse sistema começarão a ser vendidos no próximo mês.

A novidade representa um grande desafio para a Tesla, que até então dominava o mercado de carregamento rápido. Os superchargers da empresa de Elon Musk conseguem adicionar cerca de 275 quilômetros em 15 minutos, uma velocidade significativamente menor do que a da BYD.

Outras montadoras, como a Mercedes-Benz, também estão investindo em melhorias, com a nova linha CLA prometendo 325 quilômetros em 10 minutos de carga.

A BYD também anunciou que construirá mais de 4.000 estações de recarga adaptadas para essa nova tecnologia, garantindo infraestrutura para os motoristas que desejam usufruir do carregamento ultra-rápido. Os primeiros modelos a contar com essa inovação serão o Han L e o SUV Tang L, com preços iniciais de 270.000 yuan (cerca de US$ 37.338) e 280.000 yuan, respectivamente.

Outro diferencial da nova plataforma da BYD é o desempenho dos veículos. O sistema permitirá que os carros atinjam 100 km/h em apenas dois segundos, aumentando ainda mais a competitividade da marca no mercado global.

O lançamento ocorre em um momento de forte crescimento para a BYD, que registrou mais de 318.000 unidades vendidas no último mês, um aumento de 161% em relação ao ano anterior. Com uma fatia de quase 15% do mercado automotivo chinês, a empresa se consolidou como a maior fabricante de veículos na China, ultrapassando rivais tradicionais.

A nova tecnologia da BYD também deve impactar o setor de baterias, atualmente liderado pela CATL. Concorrentes como a Li Auto estão utilizando baterias de última geração da CATL para oferecer carregamento rápido, mas ainda em tempos superiores aos alcançados pela BYD.

Com inovações que incluem avanços também em assistência à direção, a BYD continua a ampliar sua presença no setor, consolidando-se como uma ameaça cada vez maior à Tesla e outras gigantes da indústria automotiva.