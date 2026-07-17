Burberry tem melhores vendas em três anos — graças aos chineses

A Burberry (BRBY) deu mais um passo em sua recuperação ao registrar crescimento nas vendas pelo terceiro trimestre consecutivo, em meio ao plano de reestruturação da marca.

No trimestre encerrado em 27 de junho, as vendas em lojas comparáveis avançaram 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, repetindo o desempenho observado no trimestre anterior e em linha com as expectativas do mercado.

Apesar do avanço operacional, as ações da companhia chegaram a cair 5,6% no pregão de Londres, acumulando desvalorização de 17% no ano.

Américas e China lideram avanço

A receita de varejo da companhia alcançou 455 milhões de libras (US$ 613,3 milhões), acima das 433 milhões de libras registradas no mesmo período do ano anterior.

O crescimento foi puxado, principalmente, pelas Américas e pela China. As vendas comparáveis aumentaram 12% nas Américas e 9% na China durante o trimestre.

De acordo com a Burberry, a forte demanda da Geração Z chinesa teve papel importante no desempenho do mercado asiático.[/grifar]

Já na região que engloba Europa, Oriente Médio, Índia e África, as vendas caíram 3%, refletindo os impactos da Guerra no Irã e a redução dos gastos de turistas.

Crescimento se espalha por todas as divisões

A fabricante britânica de artigos de luxo afirmou que, [grifar]pela primeira vez em três anos, todas as suas divisões registraram crescimento. Segundo a empresa, o bom desempenho, que começou com categorias como casacos e cachecóis, agora também alcança outros produtos.

"Este foi um trimestre importante para nós, pois tivemos crescimento em todas as divisões", afirmou o CEO da Burberry, Joshua Schulman, durante teleconferência. "Nossa estratégia está funcionando."

O executivo disse ainda que a companhia tem conseguido atrair consumidores de luxo em diferentes categorias de produtos, canais de venda e mercados.

Para analistas da Bernstein, a empresa concluiu com sucesso a primeira etapa de sua reformulação, mas o desafio agora será manter o ritmo da recuperação.

Reestruturação segue em andamento

A Burberry passa por um processo de reformulação para recuperar vendas e reduzir custos, em um momento em que o setor global de luxo ainda enfrenta demanda enfraquecida após dois anos de desaceleração. A estratégia da companhia tem como foco reforçar sua identidade ligada ao estilo britânico clássico.

Segundo a empresa, embora o plano esteja avançando conforme o esperado, o ambiente econômico e geopolítico continua desafiador e pode afetar a confiança dos consumidores.

A estrategista-chefe de investimentos da Wealth Club, Susannah Streeter, afirmou que os resultados mostram que, apesar da evolução da estratégia, o mercado de luxo está longe de ser imune às forças que circulam na economia global.

Mesmo com esse cenário, a Burberry manteve a expectativa de alcançar crescimento de receita e expansão das margens no ano fiscal de 2027.

*com agências internacionais