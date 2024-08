Bumble corta previsão de crescimento e ações desabam mais de 65% em dois dias

O aplicativo de namoro Bumble cortou sua previsão de crescimento anual de receita na quarta-feira, alimentando preocupações entre os investidores sobre os planos da empresa. As ações chegaram a cair 30% no aftermarket. No início desta quinta, os papéis já estavam desabando em mais de 35%.

A receita do segundo trimestre foi de US$ 268,6 milhões, abaixo da estimativa média dos analistas de US$ 273 milhões.

O Bumble reduziu sua previsão de crescimento anual da receita para entre 1% e 2% - as expectativas anteriores estavam na faixa de 8% a 11%. Daí o pessimismo generalizado entre os investidores.

O Bumble espera uma receita no terceiro trimestre entre US$ 269 milhões e US$ 275 milhões, mais baixa que a estimativa média dos analistas de US$ 296,1 milhões, de acordo com dados do LSEG.

O aplicativo também não atingiu as estimativas de Wall Street para a receita do segundo trimestre, ao contrário do rival Match Group, que relatou uma receita otimista no segundo trimestre na semana passada, impulsionada por tendências de estabilização no Tinder e crescimento robusto no Hinge, segundo a Reuters.

Os resultados do Bumble geraram preocupações sobre as iniciativas de crescimento da empresa, incluindo o lançamento de uma versão atualizada e novos recursos, como um que permite às mulheres criarem uma pergunta personalizada a todos os possíveis pares poderem responder, ajudando a dar início a uma conversa.

O total de usuários pagos aumentou para 4,1 milhões no trimestre, em comparação com 3,6 milhões no ano anterior.

A empresa, sediada no Texas, lançará novos recursos no Bumble, incluindo mais opções para fazer "movimentos para iniciar uma conversa". Ela também apresentará um seletor de fotos auxiliado por IA para facilitar a criação de perfis.