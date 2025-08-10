‘Bull market é igual sexo’: As 10 lições mais espirituosas de Warren Buffett

Warren Buffett não é só o maior investidor da história. É também o mais espirituoso. Ao longo de décadas de cartas aos acionistas da Berkshire Hathaway, entrevistas e apresentações públicas, o bilionário de 94 anos criou uma coletânea de frases que misturam humor, sabedoria e uma pitada de provocação.

A seguir, elencamos algumas das citações mais afiadas. Cada uma delas embute lições valiosas sobre mercados, ciclos econômicos e comportamento humano – sempre arrancando boas risadas.

Sobre timing no mercado: “Bull market é igual sexo: fica muito bom um pouco antes de acabar.” (Carta da Berkshire de 2013) Sobre negócios resilientes ou os famosos moats: “Tento comprar ações em negócios que são tão maravilhosos que até um idiota poderia comandar. Porque, mais cedo ou mais tarde, um idiota vai comandá-la.” (Em uma entrevista a Forbes na década de 1980. O conceito do ‘negócio a prova de idiotas’ foi repetido em várias ocasiões.) Uma lição de inteligência emocional: “Você sempre pode mandar alguém para o inferno amanhã... Você não perdeu a oportunidade.” Sobre o período da contabilidade criativa: “Quantas pernas tem um cachorro se você chamar seu rabo de perna? Quatro, porque chamar um rabo de perna não o transforma numa perna” (Carta da Berkshire de 1992. Nessa aqui, ele pegou emprestado a piada de Abraham Lincoln. E voltou a usá-la na carta de 2018 para se referir ao ‘EBITDA ajustado’.) Sobre não se associar com pessoas que você não gosta: “É como se casar por dinheiro. É provavelmente uma ideia ruim sob qualquer circunstância, mas é uma loucura absoluta se você já é rico.” (Em uma palestra a universitários em 1998.) Pessimista? Sim. Correto? Também. “O que aprendemos com a história é que as pessoas não aprendem com a história. E você vê isso no mercado financeiro o tempo todo.” (Reunião de acionistas da Berkshire em 2004.) Ainda sobre os problemas de tentar cravar o timing no mercado: “A meia noite, tudo vai se transformar em abóboras e ratos... Você pensa: por que raios eu deveria sair 15 para a meia noite? Eu vou sair dois minutos antes da meia noite. O problema é: não há relógios na parede. E todo mundo acredita que vai sair dois minutos antes da meia-noite.” (Reunião de acionistas de 2001.) O jeito preferido do Oráculo de falar sobre conflitos de interesses (old but gold): “Você não pergunta a um barbeiro se você precisa de um corte de cabelo.” A regra é clara: “Regra número 1: Nunca perca dinheiro. Regra número 2: Nunca esqueça da regra número 1.” E, finalmente, o que ele quer que escrevam na sua lápide: “Aqui jaz o homem mais velho que já viveu”. (Em entrevista a CBS em 2017.)

Definitivamente, um dos mais sagazes também.