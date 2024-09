Buffett segue vendendo suas principais apostas na bolsa: BofA é a ação da vez

A Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, segue reduzindo suas principais apostas nas bolsas de valores. Documentos registrados na SEC mostram que a holding vendeu mais US$ 230 milhões em ações do Bank of America entre os pregões de sexta-feira, 6, e terça-feira, 10.

O banco da Carolina do Norte é uma das maiores e mais antigas apostas de Buffett, que comprou US$ 5 bilhões em ações preferenciais e warrants do banco em 2011, após a crise financeira. Em 2017, ele converteu esses warrants, tornando a Berkshire o maior acionista do BofA.

No segundo trimestre, a holding de Buffett vendeu metade de sua posição na Apple e, agora, vem se desfazendo das ações do BofA.

O banco, ao fim do segundo semestre, ocupava cerca de 15% do portfólio da Berkshire. Mas essa posição tem caído gradualmente e, hoje, está próxima de 11%. As vendas tiveram início em meados de julho e tem perdido força, conforme as ações caem. No mês, o papel acumula cerca de 5% de queda.

A saída de Buffett do negócio já colocou no mercado 174,67 milhões de ações do BofA. Em termos nominais, as vendas somam US$ 6,7 bilhões, considerando a cotação do último fechamento.

CEO do BofA desconhece motivo de venda

Na terça-feira, o CEO do BofA, Brian Moynihan, comentou as vendas de Buffett, dizendo que desconhece as motivações por trás da decisão. “Não sei exatamente o que ele está fazendo, porque, francamente, não podemos perguntar. E não perguntaríamos”, afirmou durante a Conferência Global de Serviços Financeiros do Barclays.

“Mas o mercado está absorvendo as ações... estamos comprando uma parte delas, e a vida continua.”

Apesar de grandes, as vendas da Berkshire têm tido efeitos limitados sobre o preço das ações do BofA. Desde o fim de junho, o banco se valorizou 10% em Nova York.

Independentemente das vendas, a alta das ações também beneficiou a Berkshire, que ainda possui 858,2 milhões de ações do banco.

Mesmo após as vendas, a Berkshire ainda detém cerca de 11% de participação no banco, ou 858,2 milhões de ações, avaliadas em US$ 75,74 bilhões. A posição é a segunda maior da holding em ações, atrás apenas da aposta na Apple, equivalente a US$ 88 bilhões.