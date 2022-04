Buffett revela ação que entrou para o top 4 de seu portfólio na bolsa

Não são apenas os grandes festivais de música que voltaram ao modelo presencial. A Woodstock para Capitalistas, em referência ao mítico festival de música realizado em 1969, também está de volta depois de três anos. O encontro anual de investidores da Berkshire Hathaway, do bilionário investidor Warren Buffett, acontece neste sábado, dia 30 de abril, na cidade de Omaha, no estado de Nebraska, no meio-oeste dos Estados Unidos.

Dezenas de milhares de investidores participam do evento, que tem como ponto alto uma sessão de Q&A em que Buffett e o seu companheiro de décadas Charlie Munger respondem por mais de cinco horas às perguntas da plateia.

Um dos destaques do evento é a revelação no início do dia das decisões de alocação de ativos de Buffett no primeiro trimestre, por meio da divulgação dos registros da Berkshire na SEC (Securities and Exchange Commission), o equivalente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no mercado americano.

E o documento revelou um movimento de grande porte do Oráculo de Omaha neste começo de ano: um novo ativo que entrou para o top 5 -- ou top 4, para ser mais preciso -- de sua carteira de US$ 331 bilhões (valor ao fim de 2021).

Buffett detinha ao fim de março uma posição avaliada em US$ 25,9 bilhões na Chevron (CVX, CHVX34), a quarta maior entre todas as ações que fazem parte da carteira da Berkshire. Foi um salto significativo em relação ao fim de 2021, quando a posição era equivalente a US$ 4,5 bilhões.

É uma posição recente: ele comprou ações da companhia pela primeira vez no terceiro trimestre de 2020. Para efeito de comparação, o Oráculo de Omaha tem ações da Coca-Cola (KO, COCA34) desde 1989, ou seja, há 33 anos.

Com esse investimento na petrolífera, cujas ações subiram 33% neste ano na esteira da disparada das cotações do petróleo com a guerra entre Rússia e Ucrânia, Buffett mostrou que também aderiu em peso à visão de que há boas perspectivas para empresas que produzem e exportam commodities.

A Chevron é também conhecida por ser uma boa pagadora de dividendos, outra característica comum a muitos dos ativos do bilionário investidor na bolsa. O dividend yield da petrolífera, que é uma geradora de caixa, é de 3,6%.

As três maiores posições do portfólio da Berkshire seguem em Apple (AAPL, AAPL34), Bank of America (BAC, BOAC34) e American Express (AXP, AXPB34). Ou seja, uma big tech -- a maior do mundo -- e duas companhias tradicionais do setor financeiro. No caso da empresa cofundada por Steve Jobs e Steve Wozniak, a fatia era equivalente a US$ 159 bilhões ao fim do primeiro trimestre.

