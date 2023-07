Buffett reduz participação na Activision antes do aval da Justiça para Microsoft

A Berkshire Hathaway, conglomerado administrado por Warren Buffett, pode ter ganhado menos que o esperado com a aposta na empresa de games Activision Blizzard.

A empresa de Buffett reduziu sua participação na Activision em 70%, para 14,7 milhões de ações ou 1,9% da empresa no segundo trimestre, informou um documento apresentado à SEC, comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, na última segunda-feira, 17. Para efeito de comparação, em 31 de março a Berkshire detinha 49,4 milhões de papéis – 6,3% de participação na Activision.

A mudança pode ter reduzido os lucros da operação de arbitragem feita pela empresa de Buffett. O conglomerado do bilionário comprou as ações dona das franquias “Call of Duty” e “Candy Crush” apostando que a Microsoft conseguiria aval na Justiça para comprar a Activision.

A previsão se mostrou acertada e as ações subiram. Porém a Berkshire reduziu sua participação na empresa de games antes da autorização da Justiça, o que pode ter diminuído os ganhos da empresa. A estimativa anterior era de que a Berkshire poderia ganhar perto de US$ 1 bilhão com a operação.

O documento enviado à SEC não informou se a Berkshire negociou ações da Activision em julho.

