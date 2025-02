Buffett quer pizza e cerveja: Berkshire investe em Domino's e fabricante da Corona; ações sobem

O bilionário Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, segue expandindo seu portfólio com investimentos estratégicos no setor de alimentação e bebidas.

De acordo com documentos regulatórios mais recentes, a empresa aumentou significativamente sua participação na Domino’s Pizza e na fabricante de bebidas Constellation Brands, conhecida por marcas como Modelo, Corona e Pacifico.

A movimentação reforça o interesse da Berkshire em companhias que oferecem fluxos de receita estáveis e modelos de negócios resilientes, características essenciais para as escolhas de investimento de Buffett.

A Domino’s Pizza opera um modelo de negócios altamente franqueado, onde 98,6% de suas lojas são de propriedade de franqueados. A estrutura permite que a empresa gere receita principalmente por meio de taxas de franquia e venda de insumos, reduzindo custos operacionais diretos e garantindo maior previsibilidade financeira.

Apesar de suas ações negociarem a 28 vezes o lucro, um múltiplo relativamente alto, a Berkshire Hathaway teria comprado participação na empresa em um momento de queda, quando a ação chegou a ser negociada a 25 vezes o lucro, segundo o AOL News. A desvalorização ocorreu após uma queda de 20% pós-resultados trimestrais, levando o papel a uma mínima de 10 anos.

O movimento pode ter sido interpretado como uma oportunidade de compra dentro da filosofia de Buffett, que prioriza empresas com vantagem competitiva e forte geração de caixa.

Aposta na Constellation Brands

Outro destaque do portfólio é a Constellation Brands, uma das maiores produtoras de cerveja dos Estados Unidos. A empresa detém marcas populares no país, como Corona e Modelo, e tem se beneficiado do aumento do consumo de bebidas alcoólicas premium. No Brasil, a Ambev tem o contrato de licenciamento para importar, promover e revender produtos Corona em território brasileiro e em outros países da América Latina.

A Berkshire Hathaway adquiriu uma posição significativa na companhia, avaliada em US$ 1,2 bilhão, reforçando sua estratégia de investir em empresas consolidadas e líderes de mercado.

A notícia dos investimentos impulsionou as ações das empresas: a Domino’s Pizza subiu 1,1%, enquanto a Constellation Brands avançou 8,4% após a divulgação das compras.

Embora os documentos regulatórios não indiquem quem tomou as decisões de compra, analistas acreditam que os investimentos em Domino’s Pizza e Constellation Brands tenham sido realizados por Todd Combs ou Ted Weschler, dois dos principais gestores de portfólio da Berkshire Hathaway.

Combs, que também é CEO da Geico, e Weschler gerenciam partes menores do capital da Berkshire, mas têm autonomia para fazer aquisições alinhadas com os princípios de Buffett.

A aposta nas duas empresas sinaliza que a gestora continua buscando ativos defensivos, capazes de gerar retornos consistentes em meio à volatilidade do mercado.

Com o histórico de 5.800.000% de retorno acumulado da Berkshire Hathaway sob o comando de Warren Buffett, o mercado segue atento aos próximos passos do “Oráculo de Omaha”.