Buffett exalta Tim Cook em encontro da Berkshire: 'milagre empresarial'

Omaha, Nebraska — Warren Buffett ocupou pela primeira vez a plateia do encontro anual de acionistas da Berkshire Hathaway neste sábado, depois de décadas presidindo o evento do palco.

Aposentado do cargo de CEO no ano passado e agora chairman da companhia, ele deixou a condução da assembleia para seu sucessor, Greg Abel, mas não abriu mão de discursar. Falou por cerca de oito minitos e reservou o momento para celebrar duas datas que considera marcos na história da empresa.

A primeira foi a renovação do conselho, desde que assumiu a posição de chairman. "O conselho fez o que eu chamaria generosamente de uma renovação e vocês não poderiam ter tomado uma decisão melhor", disse.

Abel, na posição de CEO, foi exaltado por Buffett. "Ele está fazendo tudo o que eu fazia, e mais. Está fazendo melhor. Ele é a pessoa certa. Essa decisão foi 100% acertada."

Mas foi o segundo aniversário que consumiu a maior parte de seu tempo. Há aproximadamente dez anos, a Berkshire Hathaway desembolsou cerca de US$ 35 bilhões para comprar uma fatia da Apple — uma aposta que, à época, representava 10% dos recursos totais da companhia.

"Dez anos depois, esses US$ 35 bilhões se transformaram em US$ 185 bilhões. E eu não precisei fazer absolutamente nada", disse Buffett.

Ele pausou para o efeito. "Somos muito bons nisso por aqui — deixar que outras pessoas façam o trabalho."

Buffett lembrou que o aporte inicial na Apple foi feita já na gestão de Tim Cook, que também anunciou recentemente sua aposentadoria.

"Quando Tim assumiu, pouquíssimos investidores americanos sequer tinham ouvido falar dele", disse. "Steve Jobs é um nome que todo mundo no país conhece. Tim Cook, não era assim."

Para Buffett, o que Cook construiu ao longo de 14 anos à frente da Apple está entre os feitos mais notáveis do capitalismo americano.

"É um dos milagres da gestão empresarial americana", afirmou. Com Cook presente na plateia, Buffett pediu que ele se levantasse para receber os aplausos dos acionistas.

Em seguida, Abel tomou a palavra e acrescentou: "Você foi verdadeiramente um embaixador global dos negócios americanos ao redor do mundo. Obrigado."