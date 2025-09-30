Invest

Buffett está perto de fechar o maior negócio da Berkshire Hathaway em três anos

Com os avanços nas negociações, a ações da Occidental Petroleum caíram 1,8% nesta terça-feira

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19h27.

A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, está perto de fechar um acordo para comprar a unidade petroquímica OxyChem, da Occidental Petroleum, por cerca de US$ 10 bilhões. O andamento do processo de aquisição foi divulgado pelo Wall Street Journal nesta terça-feira, 30.

O possível negócio, que pode ser finalizado em questão de dias, seria o maior da Berkshire desde 2022, quando a empresa comprou a seguradora Alleghany por US$ 11,6 bilhões, segundo o jornal. A transação foi anunciada em março de 2022 e concluída em outubro do mesmo ano. A Berkshire Hathaway, atualmente, possui um caixa recorde de US$ 344 bilhões.

As ações da Occidental Petroleum, com sede em Houston, caíram 1,8% nesta terça-feira, apesar da notícia do possível acordo.

Occidental na mira do Oráculo de Omaha

Buffett, de 95 anos, planeja deixar o cargo de CEO da Berkshire no final de 2025, mas continuará como presidente do conselho. As movimentações do empresário preparam o terreno para seu sucessor, Greg Abel, que se destaca pelaexperiência no setor de energia após liderar a Berkshire Hathaway Energy.

A Berkshire Hathaway já detinha mais de US$ 11 bilhões em ações da Occidental, o que equivale a uma participação de 28,2%. Buffett, no entanto, já afirmou anteriormente que não planeja assumir o controle total da petrolífera, fundada pelo magnata Armand Hammer.

Em 2019, Buffett ajudou a financiar a compra da Anadarko Petroleum pela Occidental em um compromisso de US$ 10 bilhões, recebendo em troca ações preferenciais e warrants para adquirir ações ordinárias.

O Oráculo de Omaha começou a comprar ações da Occidental em 2022 após revisar a transcrição da teleconferência de resultados da empresa. Ele aproveitou a alta volatilidade gerada pela pandemia de Covid-19 para comprar ações a preços reduzidos.

Atualmente, a Occidental oferece um rendimento de dividendos de 2% e tem investido em iniciativas no setor de captura de carbono.

