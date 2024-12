Buffett aumenta participação na VeriSign e agora tem R$ 16,7 bilhões em ações da empresa

A Berkshire Hathaway, conglomerado liderado pelo investidor Warren Buffett, continua ampliando sua participação na VeriSign, fornecedora de serviços de registro de domínios na internet. Segundo documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a Berkshire adquiriu 143.424 ações da empresa nos três dias de negociação encerrados em 24 de dezembro. Somando as compras das seis sessões mais recentes, o total chega a 377.736 ações, um investimento de cerca de US$ 74 milhões (R$ 457 milhões).

De acordo com a Business Insider, com essas aquisições, a Berkshire Hathaway agora detém 13,2 milhões de ações da VeriSign, avaliadas em aproximadamente US$ 2,7 bilhões (R$ 16,7 bilhões), consolidando-se como o maior acionista da empresa, fundada em 1995.

Uma aposta consistente em lucratividade elevada

A relação de Buffett com a VeriSign não é nova. A Berkshire investiu pela primeira vez na empresa há mais de uma década, no quarto trimestre de 2012. A recente ampliação da participação reflete o interesse do conglomerado em negócios de alta margem de lucro, uma característica marcante da VeriSign.

De acordo com dados financeiros do terceiro trimestre, a VeriSign ocupa a quinta posição no índice S&P 500 em margem de lucro líquido, com cerca de 56%, empatada com a Nvidia. A empresa também se destaca em margem operacional, onde ocupa o terceiro lugar, e em margem bruta, na 13ª posição. Esses números robustos explicam em parte o interesse renovado da Berkshire Hathaway.

Desempenho das ações em 2024

Apesar do perfil financeiro sólido, as ações da VeriSign estão em queda de cerca de 2% no acumulado do ano, contrariando o desempenho positivo do mercado mais amplo. Enquanto o índice S&P 500 subiu cerca de 25% no mesmo período, a VeriSign não acompanhou o rali. O papel também está cerca de 21% abaixo de sua máxima histórica, alcançada em dezembro de 2021.

Na última sexta-feira, as ações da VeriSign chegaram a subir quase 2% após a divulgação do investimento da Berkshire Hathaway, atingindo o maior nível desde janeiro. No entanto, os ganhos foram neutralizados por uma onda de vendas generalizadas no mercado acionário.

A força da VeriSign no setor de tecnologia

Fundada em 1995, a VeriSign se especializou na administração de registros de domínios da internet, uma área essencial para a infraestrutura digital global. A empresa é amplamente reconhecida por seu modelo de negócios estável e altamente lucrativo, características valorizadas por investidores como Warren Buffett, que priorizam ativos com retornos consistentes e previsíveis.

A Berkshire Hathaway, que frequentemente adota uma estratégia de longo prazo, parece estar reforçando sua confiança nesse modelo, especialmente em um cenário onde empresas tecnológicas de alto crescimento, mas menos lucrativas, têm dominado os holofotes.

Embora a Berkshire Hathaway não tenha comentado oficialmente o investimento mais recente, o movimento sinaliza que a VeriSign continua sendo uma peça estratégica no portfólio diversificado de Buffett, conhecido por priorizar empresas com vantagens competitivas duradouras e excelente gestão.