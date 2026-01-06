BTG vê C&A com vendas estagnadas e varejo pressionado por juros altos

O varejo brasileiro deve encerrar o quarto trimestre de 2025 sob pressão de um ambiente ainda adverso, marcado por juros elevados e alto nível de endividamento das famílias. Embora a inflação tenha perdido força ao longo do ano, o custo do crédito segue como um freio relevante ao consumo, especialmente nos segmentos mais sensíveis à renda.

É nesse contexto que o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) projeta um desempenho desigual para o setor no fim do ano, com sinais de desaceleração mais claros em alguns players, segundo relatório preliminar sobre a temporada de balanços do 4T25 .

Entre os destaques negativos está a C&A, que deve apresentar vendas praticamente estagnadas no período. A expectativa do banco é de avanço de apenas 1% na receita líquida de vestuário na comparação anual, com vendas em mesmas lojas (SSS) praticamente estáveis e retração da margem EBITDA consolidada.

O desempenho reflete, na avaliação dos analistas, a combinação de consumo mais cauteloso com um cenário competitivo mais acirrado no segmento de moda.

As ações da C&A recuaram mais de 15% no pregão de ontem.

No outro extremo do varejo de moda, a Lojas Renner tende a mostrar números um pouco mais resilientes. O BTG estima crescimento de 4% na receita do varejo no quarto trimestre, com avanço de 2,5% nas vendas em mesmas lojas. A margem bruta deve subir 10 pontos-base, para 55,9%, enquanto o EBITDA consolidado é projetado em R$ 886 milhões, sinalizando algum ganho de eficiência operacional mesmo em um ambiente macro ainda restritivo .

Outras empresas de moda também devem registrar desempenhos distintos.

A Vivara aparece entre as que mantêm ritmo mais forte de crescimento, com expectativa de alta de 16% na receita líquida e expansão de margem EBITDA, desconsiderando efeitos contábeis. Já a Track&Field deve acelerar ainda mais, com crescimento estimado de 31% na receita, embora com melhora apenas marginal de margem, segundo o banco.

Outros segmentos do varejo

Fora do vestuário, o relatório do BTG aponta um quadro igualmente heterogêneo.

Assaí deve registrar crescimento modesto nas vendas, com SSS de 0,8% e leve expansão de margem. Casas Bahia tende a se beneficiar do canal digital, com crescimento de 12% no GMV online e melhora da margem EBITDA.

No setor farmacêutico, Raia Drogasil e Pague Menos devem apresentar desempenhos mais robustos, com crescimento de vendas e expansão de margens.

Já Smart Fit segue em trajetória de crescimento forte, embora em desaceleração, enquanto Petz deve sentir alguma pressão sobre rentabilidade .

Na leitura do BTG, o quarto trimestre consolida 2025 como um ano de transição para o varejo.

Depois de um primeiro semestre melhor do que o esperado, o segundo semestre trouxe sinais mais claros de desaceleração, reforçando a expectativa de que uma recuperação mais consistente do consumo fique condicionada ao início de um ciclo mais firme de queda dos juros ao longo de 2026 .