BTG sobe 12% e lidera altas do Ibovespa após resultados do segundo trimestre

Balanço muito acima do esperado provocou uma revisão nas projeções de lucro; Itaú revisa preço-alvo em 20%, para R$ 48

BTG: Retorno sobre patrimônio ficou em 27,1%, muito acima dos 23,2% do tri anterior (BTG Pactual/Divulgação)

Natalia Viri
Natalia Viri

Editora do EXAME IN

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15h37.

As ações do BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo de controle de Exame) sobem mais de 13% e lideram as altas do Ibovespa nesta terça-feira, 12, depois de um resultado muito acima do esperado pelo mercado.

O lucro veio em R$ 4,18 bilhões, alta de 42% em relação ao mesmo período de 2024 e 14% acima do consenso. O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) chegou a 27,1%, contra expectativa de 24,2% do mercado.

“Foi uma performance muito forte que deve levar a revisão positiva nas expectativas de lucro e puxar as ações”, disseram os analistas do Itaú BBA. O banco aumentou o preço-alvo para BPAC11 de R$40 para R$ 48 ao fim de 2026.

O desempenho acima do esperado foi puxado sobretudo pelo recorde de receitas na área de investment banking, que cresceu 40% em relação aos primeiros três meses do ano.

A divisão de sales and trading, que inclui a corretora e operações de tesouraria, também teve um desempenho fora da curva, com faturamento de R$ 1,9 bilhão, contra os R$ 1,3 bilhão no trimestre anterior.

Apesar de a surpresa positiva ter vindo da performance tenha vindo de duas divisões com resultados mais voláteis, o BTG deve ser capaz de replicar o bom desempenho em outros trimestres, diz o Safra.

O banco destacou que o BTG vem construindo uma “fundação sólida” em linhas de receita resilientes, como corporate lending, wealth management e a área de ‘interest and other’, que vem crescendo em taxas acima de 30% no ano contra ano.

“Com uma expansão significativa na carteira de crédito, captação líquida consistente na área de wealth (o que sugere ganhos de market share) e o patrimônio sendo remunerado a uma taxa de juros a 15%, não acreditamos que a performance do segundo trimestre seja um evento extraordinário”, afirmaram os analistas em relatório.

