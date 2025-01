BTG rebaixa Petz (PETZ3) para neutro e reduz preço-alvo para R$5

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) revisou sua recomendação para as ações da Petz (PETZ3), rebaixando-a de compra para neutro e ajustando o preço-alvo para R$5 até o final de 2025.

A decisão reflete o desempenho recente da companhia e os desafios que ela enfrenta no curto prazo, mesmo com sinais de melhora em algumas frentes operacionais.

Os analistas do banco destacaram que a Petz conseguiu aprimorar sua lucratividade com ajustes na estratégia de preços e um mix de produtos mais saudável.

No entanto, a fraqueza no canal físico (lojas tradicionais) e o crescimento acelerado do e-commerce têm intensificado a pressão sobre a receita e as margens.

"A combinação de um mercado fragmentado, menor demanda por itens não alimentícios e o impacto do crescimento digital sobre os canais físicos reforça um cenário desafiador para a companhia nos próximos trimestres", apontam os analistas em relatório.

O BTG também chama atenção para a fusão da Petz com a Cobasi, que pode gerar sinergias e maior racionalidade no mercado pet, mas enfatiza que os impactos positivos dessa integração ainda dependem de uma execução bem-sucedida.

Na época de seu IPO, a Petz era vista como uma referência no setor, com uma estratégia omnichannel promissora e crescimento acelerado.

Contudo, o mercado pet no pós-pandemia apresentou um ritmo mais lento do que o esperado, enquanto o e-commerce ganhou uma participação de mercado expressiva, surpreendendo o setor.

Atualmente, as ações da Petz são negociadas a 33 vezes o lucro projetado para 2025 (ex-Cobasi e ajustado pelo IFRS 16). Para o BTG, o valuation elevado, combinado aos fundamentos pressionados, justifica a nova recomendação neutra.